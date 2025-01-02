Волна терактов накрыла мир в первые дни Нового Года: много погибших

Волна терактов произошла в Черногории и США, из-за чего погибли десятки человек.

Место теракта в Новом Орлеане США. Фото: Conflict Radar/Х

В Черногорском городе Цетино мужчина расстрелял четыре человека в баре, а затем продолжил стрелять на улице. Двое детей 10 и 13 лет и 10 взрослых погибли. Четверо раненых в критическом состоянии. Нападающий застрелился.

В США также произошла массовая стрельба, она произошла в ночном клубе в Нью-Йорке. Погибли по меньшей мере 11 человек, и еще столько же получили ранения.

В США 15 человек погибли, 25 пострадали после того, как автомобиль 1 января въехал в толпу в Новом Орлеане. Об этом сообщает ABC News.

Как пишет издание, водитель арендованного пикапа Ford F-150 Lightning, ветеран армии США Шамсуд-Дин Джаббар, намеренно врезался в толпу, двигаясь на большой скорости, а затем открыл стрельбу из автоматического оружия по прохожим и полиции. Об этом заявили городские и федеральные должностные лица.

Джаббар вышел из грузовика со штурмовой винтовкой, но был застрелен полицией на месте. Двое полицейских получили ранения: один – в результате огнестрельного ранения, другой – когда его прижало грузовиком.

Следователи обнаружили взрывные устройства в пикапе и вблизи места происшествия, в частности, самодельные бомбы и гранаты. Некоторые устройства были обезврежены.

Представители ФБР заявили, что Джаббар не мог действовать самостоятельно. Видеозаписи показывают других лиц, которые, возможно, готовили взрывные устройства накануне атаки. Кроме того, на пикапе был прикреплен флаг ИГИЛ и следствие выясняет возможные связи нападающего с террористическими группами.

Мэр Нового Орлеана Латоя Кантрелл назвала инцидент терактом. Президент Джо Байден и новоизбранный президент Дональд Трамп выразили соболезнования семьям погибших и пообещали поддержку городу.

После того, в Лас-Вегасе (штат Невада) 1 января утром автомобиль Tesla Cybertruck взорвался и загорелся возле отеля Trump International Beach Resort. Как следствие, один человек погиб, еще семеро ранены.

Об этом пишет АР со ссылкой на местные власти.

Представители полиции Лас-Вегаса и Пожарного департамента округа Кларк на пресс-конференции заявили, что один человек погиб в автомобиле, и сейчас идет работа по изъятию тела. Еще семь человек, которые находились рядом, получили легкие ранения и были доставлены в больницу.

Представитель округа в официальном заявлении сообщила, что пожар в зоне парковки отеля Trump International Hotel Las Vegas был зарегистрирован в 8:40 утра.

По данным ABC News, водитель въехал в зону парковки отеля, после чего автомобиль взорвался. Как пишет издание, предположительно, погиб водитель.

Следователи пока не знают, что именно вызвало взрыв: неисправность автомобиля или внешний фактор. Основное внимание расследования сосредоточено на уяснении причин взрыва.

По данным официального лица, знакомого с ходом расследования, у Tesla Cybertruck были загружены пиротехнические заряды, похожие на фейерверки. Следователи пытаются установить мотивы действий водителя и выяснить, намеревался ли он устроить взрыв, и если да, то почему.