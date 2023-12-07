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Вопрос помощи Украине: стало известно, как проголосовал Сенат США

Законопроект о выделении помощи Украине не прошел процедурное голосование в Сенате США

сегодня, 07:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Законопроект о выделении крупного пакета финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в Сенате США. Как передает портал "Комментарии", об этом стало известно с видеотрансляции заседания Сената США.

Вопрос помощи Украине: стало известно, как проголосовал Сенат США

Сенат США. Фото: из открытых источников

Отмечается, что инициатива предусматривала выделение пакета помощи в размере 106 млрд долларов, в том числе 61 млрд долларов из которых предназначались на помощь Украине.


Закон, который гарантировал бы выделение крупного пакета помощи для Украины и Израиля, был заблокирован в Сенате, поскольку республиканцы настаивали на более жестких мерах по контролю над иммиграцией на границе США с Мексикой.

Законопроект получил 45 голосов "За" и 48 голосов "Против". Таким образом, он не смог получить 60 голосов, необходимых для того, чтобы иметь возможность начать дебаты по законопроекту.

Против законопроекта проголосовали все республиканцы, а также независимый сенатор Берни Сандерс.

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