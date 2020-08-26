Восстание темнокожих в штате Висконсин: Трамп отправил армию в город Кеноша

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Дмитрий Симоненко
В штате Висконсин не утихают беспорядки по поводу ранения полицейскими 29-летнего
афроамериканца Джейкоба Блейка. В среду, 26 августа, Дональд Трамп заявил, что
власти штата попросили поддержки полиции и национальной гвардии для наведения
общественного порядка в городе Кеноша – об этом он написал в своем Twitter.
"Сегодня я пошлю федеральные правоохранительные органы и национальную
гвардию в город Кеноша, штат Висконсин, чтобы восстановить закон и
порядок!" - написал Трамп.
Фото: Reuters
Как стало известно "Комментариям", темнокожий Блейк пытался разнять двух
поссорившихся женщин, после чего в него выстрелили полицейские.
Реакцией на это буквально на следующий день стали погромы и грабежи.
Протестующие вынесли двери здания городского суда, подожгли несколько зданий и
авто. В ответ на протесты городская власть ввела комендантский час.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в двух штатах США уничтожены памятники Христофору Колумбу, ведь первооткрыватель Америки Христофор Колумб известен подавлением индейцев и поддержкой рабовладельческого строя.
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