Восстание в рядах республиканцев: они отреагировали на решение Трампа

Сенат США принял резолюцию, ставящую под сомнение один из ключевых экономических шагов Дональда Трампа – введенные им пошлины на канадские товары. Этот шаг стал возможным благодаря четырем республиканским сенаторам, поддержавшим демократов, чем вызвали гнев президента США Дональда Трампа и показали раскол в Республиканской партии.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Резолюция в Сенате США о призыве отменить пошлины на канадские товары была принята 51 голосом против 48. Ключевую роль в этом решении сыграли присоединившиеся к голосам демократов республиканцы Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Рэнд Пол и Митч Макконнелл.

Официально администрация Трампа объясняла введение пошлин необходимостью борьбы с контрабандой фентанила из Канады. Однако критики указывают, что реальный объем незаконного ввоза этого препарата с северной границы незначителен.

"Сенат только что принял наш законопроект об освобождении Америки от безответственной и инфляционной торговой войны Трампа с Канадой", – заявил лидер демократов в Сенате Чак Шумер и добавил, что тарифы бьют по карманам американских семей.

Несмотря на решение Сената, резолюция носит преимущественно символический характер. Для ее реализации необходимо, чтобы аналогичное голосование состоялось в Палате представителей, а затем документ должен подписать президент.

Однако в поддержку Конгресса рассчитывать сложно, ведь спикер Палаты представителей Майк Джонсон уже высказался в пользу тарифной политики Трампа, назвав ее "экономической независимостью" США.

Сам Трамп также дал понять, что не намерен менять свое решение и резко отреагировал на сенаторов-республиканцев, поддержавших резолюцию демократов. По его словам, новые пошлины могут увеличить цены на запрещенные вещества, чем и ограничат их распространение.

"Они играют жизнями американцев, и все это в пользу левых радикальных демократов и наркокартелей", — заявил Трамп, назвав голосование очередным "демократическим трюком".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Верховной Раде отреагировали на пошлины США для Украины и объяснили, как они повлияют на экономику страны.

Также "Комментарии" писали о реакции мира на новые тарифы США от Трампа.