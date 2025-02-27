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Вот так разворот: Трамп утверждает, что не называл Зеленского диктатором

Американский президент открестился от собственных слов

27 февраля 2025, 22:52
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Марьян Ощановский

Президент США Дональд Трамп заявил, что "не может поверить", что назвал президента Украины диктатором.

Вот так разворот: Трамп утверждает, что не называл Зеленского диктатором

Трамп уже не считает Зеленского диктатором. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление американский президент сделал во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Разве это я сказал? Не могу поверить, что я мог это сказать", — ответил Дональд Трамп на вопрос, продолжает ли он считать Зеленского диктатором.

Как известно, ранее Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов".

"Он отказывается от выборов, имеет очень низкий рейтинг в украинских опросах и единственное, что у него хорошо получается – играть на Байдене как на скрипке. Диктатор без выборов Зеленскому лучше двигаться быстро, иначе у него не останется страны", – заявлял американский президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что абсолютное большинство граждан Украины (86,5%) против снижения возраста мобилизации, говорится в опросе Socis за февраль 2025 года. Согласно опросу, 80% украинцев негативно относятся к деятельности ТЦК. 16,2% опросах отметили, что мобилизация нужна для победы над Россией, а потому действия ТЦК в целом оправданы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что администрация главы Белого дома будет самостоятельно отбирать медиа для президентского журналистского пула, информирующего общественность о повседневной деятельности президента США. "Поскольку президенты часто проводят мероприятия в небольших помещениях, таких как Овальный кабинет, формат пула гарантирует, что общественность получит точные комментарии и информацию о действиях президента. Репортеры пула, которые являются свидетелями событий, распространяют свои репортажи сотням других освещающих его новостных агентств", — объясняет The New York Times.



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Источник: https://www.bbc.com/news/live/c625ex282zzt
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