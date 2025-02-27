Президент США Дональд Трамп заявил, что "не может поверить", что назвал президента Украины диктатором.

Трамп уже не считает Зеленского диктатором. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление американский президент сделал во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Разве это я сказал? Не могу поверить, что я мог это сказать", — ответил Дональд Трамп на вопрос, продолжает ли он считать Зеленского диктатором.

Как известно, ранее Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов".

"Он отказывается от выборов, имеет очень низкий рейтинг в украинских опросах и единственное, что у него хорошо получается – играть на Байдене как на скрипке. Диктатор без выборов Зеленскому лучше двигаться быстро, иначе у него не останется страны", – заявлял американский президент.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что абсолютное большинство граждан Украины (86,5%) против снижения возраста мобилизации, говорится в опросе Socis за февраль 2025 года. Согласно опросу, 80% украинцев негативно относятся к деятельности ТЦК. 16,2% опросах отметили, что мобилизация нужна для победы над Россией, а потому действия ТЦК в целом оправданы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что администрация главы Белого дома будет самостоятельно отбирать медиа для президентского журналистского пула, информирующего общественность о повседневной деятельности президента США. "Поскольку президенты часто проводят мероприятия в небольших помещениях, таких как Овальный кабинет, формат пула гарантирует, что общественность получит точные комментарии и информацию о действиях президента. Репортеры пула, которые являются свидетелями событий, распространяют свои репортажи сотням других освещающих его новостных агентств", — объясняет The New York Times.