Вовсе не Россия: в Госдепе назвали единственную серьезную угрозу для НАТО

Госсекретарь США Марк Рубио считает, что НАТО не находится под прямой угрозой, но проблемы могут возникнуть из-за некоторых союзников, которые не тратят достаточно средств на оборону. Об этом он заявил в интервью Fox News, фрагменты которого были опубликованы Госдепом.

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Рубио подчеркнул, что Североатлантический союз не оказывается под угрозой в целом.

"Единственное, что может подвергнуть НАТО сомнению, это то, что некоторые страны-члены имеют малые или слабые армии, поскольку они не вкладывали в них средства в течение последних 40 лет. НАТО — это мы", — отметил он.

По его словам, речь идет о состоятельных странах, в частности, в Западной Европе.

"У них есть большие финансовые ресурсы. Они должны были бы инвестировать их в свою национальную безопасность, но не делают этого. Есть страны, которые тратят всего 1-1,5% от своего экономического продукта на оборону. Мы не можем продолжать это субсидировать. Это несправедливо и непрактично", — пояснил Рубио.

"Именно это создает риски для НАТО — в некоторых случаях у нас нет должной поддержки от всех членов Альянса. Да, есть страны, как Польша или Чехия, которые сделали шаги, но некоторые, в том числе богатые страны — Германия и Франция, — не сделали этого", — добавил он.

НАТО не прислушивается к призывам Дональда Трампа увеличить расходы на оборону гораздо больше, хотя многие члены Альянса признают необходимость повышения финансирования. Однако большинство стран считают невозможным достичь уровня расходов в 5% от ВВП, хотя на саммите в Гааге в июне планируется обсуждение новой цели, вероятно, около 3% ВВП, что станет большим вызовом для многих государств, пытающихся достичь 2%.

Портал "Комментарии" уже писал , что госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал критику президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, назвав его негативное отношение к "справедливому".