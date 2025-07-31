Вероятную войну между Россией и США обсудил с журналистом Fox Radio в интервью государственный секретарь Марко Рубио. По его словам, война между США и Россией – непостижимая вещь.

Война между США и Россией: возможно ли это и в каком контексте

"Я имею в виду, что война между Соединенными Штатами и Россией — это не то, что мы когда-нибудь увидим. Это две крупнейшие ядерные армии в мире, и опасность была бы слишком велика. Я не думаю, что есть какие-либо сомнения, что обычными военными возможностями россияне не смогли бы противостоять Соединенным Штатам или, честно говоря, многим странам Европы. Я думаю, что им было бы тяжело. У них были трудности с Украиной, которая сейчас является самой большой армией в Европе, но на момент вторжения ею не была. Я думаю, что им было бы очень тяжело на обычном фронте", – подчеркнул Марко Рубио.

Он отметил, что, вероятно, общество больше волнует не полномасштабная война США с Россией, а стычки или просчеты, приводящие к началу конфликта.

"Потому что, поскольку россияне не очень хорошо владеют обычным оружием, им почти неизменно придется полагаться на какие-либо другие средства, такие как тактическое ядерное оружие на поле боя, чтобы деэскалировать конфликт. Так что вы бы волновались по этому поводу. Но нам даже не стоит об этом думать, потому что это не правдоподобно или, откровенно говоря, не осуществимо ни для одной из сторон", – добавил госсекретарь.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Государственный секретарь Марко Рубио в интервью Fox Radio заявил, что у президента США Дональда Трампа есть много вариантов, как повлиять на Россию, чтобы наступил мир, однако эти меры не очень хотят применять, потому что рассчитывают все же на мирное разрешение конфликта и прекращение войны.