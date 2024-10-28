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Война пускает «метастазы»: Байдена обвинили в провальной стратегии в отношении Украины

Стратегия сдерживания, которую Байден избрал для войны в Украине, громко провалилась

сегодня, 09:34
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Ткачик Олеся

Президент США Джо Байден в начале полномасштабного вторжения России в Украину избрал стратегию сдерживания агрессии, пообещав помощь Украине и экономическое давление на Россию. К примеру, своем выступлении в Польше через месяц после начала войны Байден заявил, что США будут активно поддерживать Украину и ослаблять российскую экономику.

Война пускает «метастазы»: Байдена обвинили в провальной стратегии в отношении Украины

США и Украина

Однако спустя более двух с половиной лет войны эта стратегия, похоже, не оправдала ожиданий, пишет обозреватель Саймон Тисдалл в своей колонке для The Guardian. Несмотря на то, что удалось избежать распространения боевых действий на территории НАТО, соседние с Украиной страны все равно страдают последствиями российской агрессии.

"Подобно нелеченному раку, украинский кризис дает неконтролируемые метастазы. Не ограничиваясь грязью и льдом Донбасса, распространяющиеся токсичные осадки войны с каждым днем становятся все более разрушительными в глобальном масштабе. Он загрязняет и уничтожает все, к чему касается", -говорит Тисдалл.

По мнению обозревателя, война также способствует подъему политического экстремизма, поскольку популистские сторонники Путина все больше заручаются поддержкой. С 2022 года гибридная война, включающая дезинформацию, киберугрозы, троллинг и другие формы подрывной деятельности, приобретает глобальный масштаб, поскольку другие авторитарные режимы следуют примеру России.

Растущая неспособность остановить войну приводит к "сейсмическим геополитическим сдвигам", в частности, к более тесному партнерству между Россией и Китаем. На последнем саммите БРИКС, к которому присоединились Иран, Северная Корея, Сирия, Венесуэла и даже член НАТО, Турция, Путин пытался создать антизападный блок, возглавляемый Китаем, отметил Тисдалл.

В то же время, экономические потери и человеческие жертвы от войны постоянно растут. Хотя Украина не потерпела поражения, как отмечает Тисдалл, и это уже можно считать успехом, ее победа все еще не гарантирована, а поддержка Запада постепенно ослабевает.

Тисдалл заключает, что, по его мнению, часть глобальных последствий войны, таких как укрепление оси Китай-Россия и рост правого популизма, можно было бы избежать. Он отмечает, что если бы Байден во время своей речи в Польше предупредил Путина о возможном ответе НАТО, это могло бы предотвратить вторжение. "Это и есть сдерживание, для которого существует НАТО", – резюмирует обозреватель.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему в США, поддерживают РФ и категорически против членства Украины в НАТО.




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Источник: https://www.theguardian.com/commentisfree/2024/oct/26/ukraine-russia-war-nato-biden-putin
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