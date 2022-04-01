Война стала "стратегической катастрофой" для России: в Белом доме назвали главную проблему Кремля

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что война России против Украины стала "стратегической катастрофой" для Кремля. Бедингфилд также сообщила, что, по данным США, санкции наносят значительный ущерб экономике России. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Кейт Бэдингфилд во время брифинга.

Кейт Бэдингфилд - фото из открытых источников

"Мы видим, что это вторжение было стратегическим провалом для Путина и России. Они пытаются переопределить первоначальные цели своего вторжения", — заявила директор по коммуникациям Белого дома.

Также Бедингфилд добавила, что санкции Запада против РФ "наносят огромный ущерб ее экономике".

"Мы видим неопровержимые доказательства того, что это (вторжение в Украину – ред.) было стратегической катастрофой для России", — подчеркнула Бедингфилд.

Как сообщали ранее "Комментарии", защитники Запорожской области уничтожили десятки единиц техники и живой силы оккупантов. Защитники Запорожской области продолжают героически сражаться с врагом и уничтожать его технику и живую силу. В ЗОВА сообщают, что ситуация в Запорожской области остается напряженной, но контролируемой.

Также "Комментарии" писали, что в армии Британии уверены — первоначальный план Путина по Украине уже неосуществим. Президент России Владимир Путин допустил катастрофические просчеты при попытке оккупировать Украину. Путин не понимал, в каком состоянии действительно находится российская армия, потому что его дезинформировали о боеспособности войска.

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