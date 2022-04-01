Война стала "стратегической катастрофой" для России: в Белом доме назвали главную проблему Кремля

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Карина Ожерельева
Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что война России против Украины стала "стратегической катастрофой" для Кремля. Бедингфилд также сообщила, что, по данным США, санкции наносят значительный ущерб экономике России. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Кейт Бэдингфилд во время брифинга.
Кейт Бэдингфилд - фото из открытых источников
Также Бедингфилд добавила, что санкции Запада против РФ "наносят огромный ущерб ее экономике".
Как сообщали ранее "Комментарии", защитники Запорожской области уничтожили десятки единиц техники и живой силы оккупантов. Защитники Запорожской области продолжают героически сражаться с врагом и уничтожать его технику и живую силу. В ЗОВА сообщают, что ситуация в Запорожской области остается напряженной, но контролируемой.
Также "Комментарии" писали, что в армии Британии уверены — первоначальный план Путина по Украине уже неосуществим. Президент России Владимир Путин допустил катастрофические просчеты при попытке оккупировать Украину. Путин не понимал, в каком состоянии действительно находится российская армия, потому что его дезинформировали о боеспособности войска.
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