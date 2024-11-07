Война в Украине будет завершена: на это у Трампа есть две причины

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Кравцев Сергей
Находясь в ожидании выборов в США Украина и ее партнеры по НАТО уже несколько месяцев пытались оценить последствия от возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Сейчас уже ясно – путь, который предстоит пройти украинцам при президентстве Трампа, крайне опасен. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет обозреватель CNN Ник Пэйтон Уолш.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Как отмечает аналитик, Дональд Трамп непостоянен и непредсказуем, особенно в таких сложных и длительных вопросах, как внешние конфликты.
Аналитик отмечает, Дональд Трамп предпочитает быстрое решение проблемы – например, оставить Афганистан талибам, или сингапурскую встречу с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, или удар с беспилотника по командиру иранской революционной гвардии Касему Солеймани.
Кроме того, отмечает аналитик, победа Трампа может усложнить и позицию Зеленского. На протяжении долгого времени Зеленский продвигал дело Украины, однако учитывая его сложные отношения с Трампом, сложно сказать, сможет ли он также успешно "продвигать" Украину дальше.
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