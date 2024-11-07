Война в Украине будет завершена: на это у Трампа есть две причины

Находясь в ожидании выборов в США Украина и ее партнеры по НАТО уже несколько месяцев пытались оценить последствия от возможного возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Сейчас уже ясно – путь, который предстоит пройти украинцам при президентстве Трампа, крайне опасен. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет обозреватель CNN Ник Пэйтон Уолш.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Трамп может назначить кабинет министров, который слегка подкорректирует темп или тон его инстинктов, но в конечном итоге он хочет выйти из игры. Неважно, что стратегически война в Украине до сих пор предоставляла Пентагону сравнительно дешевое средство деградации второго по значимости противника без ущерба для жизни американцев. Она противоречит двум нелюбимым вещам Трампа в первый срок: дорогостоящему военному участию США за рубежом и расстройству российского президента Владимира Путина", — пишет Уолш.

Как отмечает аналитик, Дональд Трамп непостоянен и непредсказуем, особенно в таких сложных и длительных вопросах, как внешние конфликты.

Аналитик отмечает, Дональд Трамп предпочитает быстрое решение проблемы – например, оставить Афганистан талибам, или сингапурскую встречу с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, или удар с беспилотника по командиру иранской революционной гвардии Касему Солеймани.

"Возможно, мы никогда не узнаем, действительно ли он изучал предложение, которое он навязывает Украине, или же он просто больше никогда не хочет говорить о войне или тратить на нее деньги", – отметил автор.

Кроме того, отмечает аналитик, победа Трампа может усложнить и позицию Зеленского. На протяжении долгого времени Зеленский продвигал дело Украины, однако учитывая его сложные отношения с Трампом, сложно сказать, сможет ли он также успешно "продвигать" Украину дальше.

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