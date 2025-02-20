Война в Украине только повод: Стала известна настоящая цель встречи США и РФ в Эр-Рияде

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Ткачик Олеся
Впервые за долгое время состоялся официальный контакт между делегациями США и России. Прошедшие в Саудовской Аравии переговоры продолжались более 4,5 часов, однако, вероятно, тематика разговора выходила далеко за пределы вопроса завершения войны. Об этом в эфире 24 канала заявил бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа.
США и РФ
В частности, эксперт отметил, что для Дональда Трампа есть два ключевых приоритета, из-за которых встреча в Эр-Рияде могла быть сосредоточена на других стратегических вопросах, не связанных непосредственно с Украиной.
По словам эксперта, после возможного возвращения Трампа к власти США могут стремиться сократить свое военное и политическое присутствие в разных регионах, в том числе на Ближнем Востоке и Украине, чтобы сосредоточиться на противостоянии с Китаем.
Кроме того, эксперт отметил важность Саудовской Аравии для стратегии Трампа. По его мнению, Эр-Рияд может стать ключевым союзником США, особенно в вопросе контроля над ценами на нефть. Потому война в Украине, по словам Кульпы, могла стать лишь формальным поводом для американо-российских переговоров.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что отношения между РФ и Китаем начали резко портиться.
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