Война в Украине только повод: Стала известна настоящая цель встречи США и РФ в Эр-Рияде

Впервые за долгое время состоялся официальный контакт между делегациями США и России. Прошедшие в Саудовской Аравии переговоры продолжались более 4,5 часов, однако, вероятно, тематика разговора выходила далеко за пределы вопроса завершения войны. Об этом в эфире 24 канала заявил бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа.

США и РФ

В частности, эксперт отметил, что для Дональда Трампа есть два ключевых приоритета, из-за которых встреча в Эр-Рияде могла быть сосредоточена на других стратегических вопросах, не связанных непосредственно с Украиной.

"Думаю, что встреча США и России не очень-то связана с Украиной. Надо рассматривать это в контексте целей политики Штатов, которые пытаются определить, как будет выглядеть система в конфронтации с Китаем, потому что он для них главный. В этом смысле, с точки зрения Китая, война России против Украины – один из конфликтов в мире, нацеленный на то, чтобы "распылить" присутствие США везде, где можно", – объяснил Петр Кульпа.

По словам эксперта, после возможного возвращения Трампа к власти США могут стремиться сократить свое военное и политическое присутствие в разных регионах, в том числе на Ближнем Востоке и Украине, чтобы сосредоточиться на противостоянии с Китаем.

"Здесь есть два ключевых момента. Мне кажется, что США будут смотреть на эту войну, как на лакмусовую бумажку, которая покажет им, насколько Россия готова стать более независимой от Китая. Они пытаются понять, что им сделать, чтобы Россия не была такой дешевой "шестеркой" для Китая, какой сейчас есть", — отметил он.

Кроме того, эксперт отметил важность Саудовской Аравии для стратегии Трампа. По его мнению, Эр-Рияд может стать ключевым союзником США, особенно в вопросе контроля над ценами на нефть. Потому война в Украине, по словам Кульпы, могла стать лишь формальным поводом для американо-российских переговоров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что отношения между РФ и Китаем начали резко портиться.



