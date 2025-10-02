Война в Украине: Трамп готов действовать на высшем уровне без России

После встречи с Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН Дональд Трамп существенно изменил свою риторику по поводу войны в Украине. США уже теряют надежду на прямые договоренности с Россией и ищут альтернативные пути влияния на Москву из-за ее главного и ближайшего союзника — Китая. Об этом рассказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов, обращая внимание на важные сигналы из США. Он также предположил, какую позицию может занять Китай в ответ на возможное экономическое давление Запада.

Фото: из открытых источников

Леонов отметил, что изменение политики США по отношению к России связано и с отставкой спецпредставителя Трампа Стивена Виткоффа, который поддерживал контакты с Кремлем и выступал за уступки Москве. По информации из американских источников, госсекретарь Марк Рубио активно способствовал устранению Виткоффа.

"По некоторым данным, Виткофф оставался едва ли не единственным в команде Трампа, кто настаивал на более лояльном подходе к России, тогда как большинство окружения президента уже осознало сложность ведения переговоров с Путиным, которого считают недоговороспособным", — подчеркнул Леонов.

Если же компромиссы и будут, то, по мнению эксперта, они будут касаться не Москвы, а более высокого уровня – Пекина. Именно во время предстоящей встречи Трампа с Си Цзиньпином может быть поднят вопрос о возможном прекращении конфликта в Украине, установлении мира и давлении на Россию.

"Самым важным является то, что Китай готов пожертвовать интересами России ради собственных стратегических целей", — подчеркнул Леонов.

Изменение отношения Трампа к Владимиру Путину также стало реакцией на российские провокации в Европе, на которые президент США вынужден отвечать. В 2026 году в США состоятся выборы в Конгресс, и, по словам Леонова, избиратели Республиканской партии потребуют более жесткой политики в отношении Москвы.

Учитывая все факторы, ожидается, что Трамп ужесточит санкции против России. В то же время, даже угроза вторичных санкций уже имеет результат: некоторые китайские порты прекратили принимать суда российского теневого танкерного флота. Кроме того, часть санкций ЕС из 19 пакета направлена против китайских компаний, которые помогают России обходить экономические ограничения, подчеркнул эксперт.

