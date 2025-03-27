Война в Украине: Трамп очень скоро забудет о Киеве и опрокинет все бремя на Европу

Если Дональду Трампу не удастся добиться скорой победы, он может полностью переложить ответственность за поддержку Украины на Европу уже в этом году. Такое мнение высказал главный редактор портала BlackSeaNews Андрей Клименко. Он считает, что такое поведение от Трампа возможно.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: 24 Канал

"Вполне вероятно. Психиатры, изучающие таких людей, отмечают, что для них часто более приемлем путь постепенного, шаг за шагом, отказа от проблемы. Мол, Европа сама с ней разберется", — добавил Клименко.

Также он подчеркнул, что согласно результатам опросов, 82% украинцев считают, что Украина должна продолжать борьбу с Россией, даже если США полностью прекратят свою поддержку.

"И еще один важный момент. Это недавно опубликованное исследование КМИС, в котором 82% украинцев заявили, что страна должна продолжать борьбу, даже если США прекратят помощь. Это свидетельствует о том, что наши лидеры должны базироваться не только на военных возможностях, но и на поддержке общества. И это является определяющим фактором в любой".

Ранее у Трампа высказали мнения по поводу оккупированных территорий Украины. Келлог заявил, что вопрос относительно временно оккупированных территорий очень сложен.

Портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп объявил, что готов пойти на небольшое снижение тарифов для Китая, если это поможет закрыть соглашение по TikTok. По его словам, Китай должен играть определенную роль в этом процессе, "возможно, в форме одобрения транзакции". 26 марта Трамп выступил перед журналистами в Овальном кабинете, где рассказал, как может побудить Китай продать американское подразделение TikTok США.





