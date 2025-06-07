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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против России "при необходимости", поскольку война страны с Украиной продолжает затягиваться. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава Белого дома сделал в интервью журналистам на борту Air Force One.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Он добавил, что сенаторы, многие из которых подписали законопроект об усилении санкций против России, оставляют окончательное решение за ним.
Читайте также на портале "Комментарии" — по мнению военного аналитика и директора New Geopolitics Research Network Михаила Самуся, удар России по зданию Херсонской облгосадминистрации служит очередным доказательством для США о необходимости усиления санкций против страны-агрессора. Российские войска наносят удары исключительно по гражданским объектам, что подчеркивает их террористическую тактику.
Самусь отметил, что атака на Херсонскую ОГА не может рассматриваться как адекватный ответ на удары Украины по российским военным аэродромам. Он отметил, что административное здание было пустым из-за постоянных обстрелов, и нападение на него не имело никакого военного смысла.
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