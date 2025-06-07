Президент США Дональд Трамп заявил, что применит дополнительные санкции против России "при необходимости", поскольку война страны с Украиной продолжает затягиваться. Как передает портал "Комментарии", такое заявление глава Белого дома сделал в интервью журналистам на борту Air Force One.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Если я буду считать, что Россия не заключит соглашение или не остановит кровопролитие... я воспользуюсь этим, если это будет необходимо", — сказал президент США.

Он добавил, что сенаторы, многие из которых подписали законопроект об усилении санкций против России, оставляют окончательное решение за ним.

"Я не говорил с ними об этом. У них есть законопроект, но решение будет за мной, это мой выбор. Они сделали это таким образом, и это сэкономило бы много времени, если бы это произошло. Так что я с этим согласен. Я еще не решил его использовать. Это очень сильный законопроект", — добавил он.

Читайте также на портале "Комментарии" — по мнению военного аналитика и директора New Geopolitics Research Network Михаила Самуся, удар России по зданию Херсонской облгосадминистрации служит очередным доказательством для США о необходимости усиления санкций против страны-агрессора. Российские войска наносят удары исключительно по гражданским объектам, что подчеркивает их террористическую тактику.

Самусь отметил, что атака на Херсонскую ОГА не может рассматриваться как адекватный ответ на удары Украины по российским военным аэродромам. Он отметил, что административное здание было пустым из-за постоянных обстрелов, и нападение на него не имело никакого военного смысла.

"Если это демонстрация того, что Россия способна уничтожать гражданские объекты, это уже известно. Россия не может победить Украину военными методами, поэтому переходит к террористическим ударам по мирным объектам", — пояснил эксперт.



