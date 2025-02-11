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Войной в Украине также будет заниматься близкий друг Трампа: какая роль будет у тайного спецпредставителя США

Официальным спецпосланником Трампа по Украине и России является отставной генерал Кит Келлог

11 февраля 2025, 22:48
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Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп тайно расширил полномочия своего специального посланника Стивена Виткоффа, поручив ему заниматься вопросами войны между Россией и Украиной. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Войной в Украине также будет заниматься близкий друг Трампа: какая роль будет у тайного спецпредставителя США

Стивен Виткофф и Дональд Трамп (фото из открытых источников)

В администрации Трампа официальным спецпредставителем по Украине и России является отставной генерал Кит Келлог. Однако, по данным издания, несколько недель назад американский президент "тайно предоставил Уиткоффу полномочия расширить его портфолио за пределы Ближнего Востока, чтобы открыть переговорный канал с россиянами".

Трамп лично доверяет Виткоффу, с которым знаком еще с 1980-х годов, и считает, что бизнесмен "имеет необходимые навыки ведения переговоров, чтобы помочь положить конец войне в Украине."

Стивен Виткофф – девелопер и инвестор в сфере коммерческой недвижимости. Его компания The Witkoff Group занимается разработкой, управлением и реконструкцией премиальных объектов недвижимости в США и за границей. В администрации Трампа он занимает должность спецпосланника на Ближнем Востоке и, по сообщениям СМИ, смог добиться прогресса в переговорах между Израилем и ХАМАС.

В начале февраля Виткофф совершил визит в Москву, чтобы уволить американского учителя Марка Фогеля, осужденного в РФ по обвинению в хранении наркотиков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что посланец Трампа таки был в России . Доверенный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф 11 февраля прибыл в Москву, чтобы забрать гражданина США Марка Фогеля, который провел более трех лет за решеткой по обвинению в хранении наркотиков. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц.

В заявлении советника Дональда Трампа Майкла Волца отмечается, что Виткофф выполнил поручение президента США и доставил Фогеля на своем самолете в рамках обмена.



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Источник: https://www.nytimes.com/2025/02/11/us/politics/marc-fogel-teacher-released-russia.html
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