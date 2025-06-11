Войска США вводят в еще один штат из-за массовых беспорядков

В США продолжается масштабная волна протестов, охватившая несколько штатов. Самые большие стычки между демонстрантами происходят в Калифорнии, куда Трамп отправил Национальную гвардию. Однако теперь войска вводятся в еще один штат.

Полицейские во время протеста в центре Лос-Анджелеса. Фото: REUTERS/David Swanson

11 июня губернатор Техаса Грег Эббот объявил о развертывании сил Национальной гвардии по всему штату "для обеспечения мира и порядка". Это уже второй американский штат, куда вводят войска после Калифорнии.

"Национальная гвардия Техаса будет развернута по всему штату для обеспечения мира и порядка. Мирный протест законен. Но вред человеку или имуществу незаконный и приведет к аресту. Национальная гвардия будет использовать все инструменты и стратегии, чтобы помочь правоохранительным органам поддерживать порядок", — сообщил Эббот.

Напомним, что протесты в США вспыхнули после серии рейдов, проведённых иммиграционной службой США против нелегальных мигрантов. Уличные акции, первоначально начавшиеся в Лос-Анджелесе, стремительно распространились на другие штаты.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на происходящее в Калифорнии силовым путем и приказал ввести 2 тысячи бойцов Национальной гвардии без согласования с местными властями. Губернатор штата Гэвин Ньюсом выступил против этого, подав судебный иск на президента, обвинив его в превышении полномочий и "подливании масла в огонь". В ответ Трамп заявил о некомпетентности местных руководителей и даже сообщил, что поддерживает арест Ньюсома.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что на массовых протестах в Калифорнии заметили флаг СССР.

Также "Комментарии" писали, что Пентагон принял решение о массовых беспорядках в Лос-Анджелесе и дополнительно мобилизует еще больше военных.