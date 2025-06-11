Войска США вводят в еще один штат из-за массовых беспорядков

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В США продолжается масштабная волна протестов, охватившая несколько штатов. Самые большие стычки между демонстрантами происходят в Калифорнии, куда Трамп отправил Национальную гвардию. Однако теперь войска вводятся в еще один штат.
Полицейские во время протеста в центре Лос-Анджелеса. Фото: REUTERS/David Swanson
11 июня губернатор Техаса Грег Эббот объявил о развертывании сил Национальной гвардии по всему штату "для обеспечения мира и порядка". Это уже второй американский штат, куда вводят войска после Калифорнии.
Напомним, что протесты в США вспыхнули после серии рейдов, проведённых иммиграционной службой США против нелегальных мигрантов. Уличные акции, первоначально начавшиеся в Лос-Анджелесе, стремительно распространились на другие штаты.
Президент США Дональд Трамп отреагировал на происходящее в Калифорнии силовым путем и приказал ввести 2 тысячи бойцов Национальной гвардии без согласования с местными властями. Губернатор штата Гэвин Ньюсом выступил против этого, подав судебный иск на президента, обвинив его в превышении полномочий и "подливании масла в огонь". В ответ Трамп заявил о некомпетентности местных руководителей и даже сообщил, что поддерживает арест Ньюсома.
Ранее портал "Комментарии" сообщил, что на массовых протестах в Калифорнии заметили флаг СССР.
Также "Комментарии" писали, что Пентагон принял решение о массовых беспорядках в Лос-Анджелесе и дополнительно мобилизует еще больше военных.
Новости