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Войска Южной Кореи могут появиться в Украине: реакция США

США поддержат решение Сеула, если тот решит оказать существенную помощь Украине

сегодня, 07:45
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Кравцев Сергей

Официальный Вашингтон поддержит Южную Корею, если она решит предоставить Украине военную помощь. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Укринформу заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател.

Войска Южной Кореи могут появиться в Украине: реакция США

США. Фото: из открытых источников

Представитель Госдепа отметил, Вашингтон одобряет желание союзников и партнеров усилить оборонный потенциал Украины, а также постоянно сотрудничает с ними в этом вопросе.

"Конечно, мы приветствуем любую страну, которая поддерживает наших украинских партнеров, которые продолжают защищать свою территориальную целостность и суверенитет", – говорится в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — Южная Корея может рассматривать возможность прямой отправки оружия и разведывательного персонала в Украину в ответ на сообщение о развертывании северокорейских войск в России для участия в войне России на Украине. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) со ссылкой на Южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Сообщается, что источник в правительстве Южной Кореи заявил, что Южная Корея рассматривает возможность отправки южнокорейских военных, вероятно, из разведывательных подразделений, на Украину для наблюдения за тактикой и боевыми возможностями северокорейских сил и допроса захваченных северокорейцев.

Источник также, как сообщается, заявил, что Южная Корея будет отдавать приоритет предоставлению Украине оборонительного оружия, а не летальной помощи, но, если Южная Корея предоставит летальное оружие, Сеул сначала попытается найти способ предоставить его Украине косвенно.

Также издание "Комментарии" сообщало – КНДР пригрозила войной Южной Кореи: что не понравилось Пхеньяну.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3918989-derzdep-vitae-mozlivist-pidtrimki-ukraini-z-boku-pivdennoi-korei.html
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