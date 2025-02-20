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Возможен компромисс: США передали Украине новое соглашение о полезных ископаемых

Штаты разработали новое соглашение об украинских редкоземельных металлах

сегодня, 22:38
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Марьян Ощановский

Администрация Дональда Трампа передала Украине улучшенное соглашение о полезных ископаемых.

Возможен компромисс: США передали Украине новое соглашение о полезных ископаемых

США подготовили новый договор о металлах. Фото из открытых источников

Соответствующую информацию подтвердили изданию Axios украинский и американский чиновники, а также три осведомленных источника.

Источники издания рассказали, что новый вариант договора о передаче США украинских полезных ископаемых "выглядит более вероятным к подписанию".

По данным Axios, несколько помощников Владимира Зеленского призвали украинского президента подписать обновленное предложение соглашения во избежание дальнейшего ухудшения отношений с Белым домом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на данном этапе важнейший вызов, стоящий перед Украиной, — стабилизация линии фронта, заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин. "Я не буду писать, что думаю по поводу Трампа и его последних заявлений, потому что на сегодняшний день есть тема более важная — стабилизация линии фронта. От нее зависит все остальное", — он. По словам офицера ВСУ, для украинцев сейчас будет наконец-то легче понять, что единственный залог безопасности государства — это наша армия, в поддержку которой нужно вкладывать все силы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что министр обороны Пит Гегсет приказал руководству Пентагона и Вооруженных сил США разработать планы ежегодного сокращения оборонного бюджета на 8% в течение следующих 5 лет, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на меморандум Гегсета и информированных чиновников. Отмечается, что намерения сократить оборонные расходы ранее лично поддержал Дональд Трамп.



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Источник: https://www.axios.com/2025/02/20/us-ukraine-rare-earth-minerals-agreement
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