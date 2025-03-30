Возникли сомнения: Трамп не знает, доверять ли Путину

Во время семичасовой встречи президента Финляндии Александра Стубба с президентом США Дональдом Трампом американский президент интересовался у финского коллеги, можно ли доверять главе Кремля Владимиру Путину.

Трамп планирует поговорить с Путиным. Фото из открытых источников

Стубба и Трамп обсудили две темы – двусторонние отношения между Финляндией и Штатами и войну России против Украины.

Президент Финляндии подчеркнул, что в российско-украинской войне "был всего один инициатор".

По словам Стубба, Трамп спросил его, можно ли доверять Путину. Президент Финляндии ответил, что нельзя.

"После общения с Дональдом Трампом отношения между Финляндией и США, безусловно, сделали еще один шаг вперед", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что выборы в Украине могут провести уже летом 2025 года, пишет британское издание The Economist со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что президент Владимир Зеленский намерен баллотироваться на второй срок. Источники в украинском правительстве сообщили изданию, что на прошлой неделе Владимир Зеленский созвал совещание, чтобы поручить своей команде организовать голосование после полного прекращения огня, которое, по мнению американцев, может быть введено до конца апреля. В качестве вероятной даты прекращения огня The Economist называет Пасху 20 апреля.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп намерен на следующей неделе провести второй официальный телефонный разговор с диктатором РФ Владимиром Путиным, заявил президент США в интервью NBC News. Президент США поделился, что взбешен из-за призывов главы Кремля ввести временное внешнее управление в Украине. В этом контексте Трамп сообщил о планах снова пообщаться с Путиным на этой неделе.