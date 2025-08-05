Возвратный момент для Трампа: почему 8 августа станет решающей датой для мира

Украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников заявил, что президенту США Дональду Трампу предстоит сделать самый сложный выбор в недолгой истории американской государственности. По его словам, после окончания дедлайна для Путина, Трамп начнет давить на Россию и вступит в конфронтацию с партнерами Москвы Китаем и Индией или смирится с собственной беспомощностью, что означает смерть геополитической Америки.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Виталий Портников оценил следующие шаги Дональда Трампа после 8 августа – даты дедлайну для российского диктатора Владимира Путина по прекращению войны в Украине. По его словам, если по истечении конечного срока Китай и Индия проигнорируют санкции США и продолжат торговлю с РФ, а Россия и дальше будет вести войну против Украины, то это будет означать неспособность Соединенных Штатов навести порядок и установить мир.

Таким образом Портников приходит к двум сценариям для Трампа. Один из них предполагает утрату позиций США и откроет слабость не только американского президента, но и страны на международном уровне.

"Первый — смириться с собственной беспомощностью и пытаться защитить то, что еще не увлечено "вторым миром" (который, конечно, будет наступать, потому что убедится в западной немощности). Это смерть геополитической Америки и глобального Запада", — пишет политический обозреватель.

Второй сценарий Портников считает более рискованным с возможностью начала Третьей мировой войны, однако такой вариант позволит сохранить США.

"И второй — не униматься и давить на Россию, Китай и Индию все сильнее, усиливать военную помощь Украине, тратить сотни миллиардов долларов на эту помощь и переориентацию американской экономики на противостояние нарушителям мирового порядка", — добавил Портников.

По его словам, после окончания дедлайна 8 августа Трампу предстоит сделать самый сложный выбор за всю недолгую историю американской государственности.

Напомним, что Дональд Трамп обещал ввести дополнительные санкции против России, если Путин не согласится на прекращение огня. По словам президента США, это будут вторичные санкции, касающиеся Китая, Индии и других стран, покупающих российскую нефть и другие ресурсы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о тревожном прогнозе от Портникова, что Трамп и Путин могут начать ядерную войну.

Также "Комментарии" писали, что у Путина нет выхода. Какая страна начала поглощать Россию.