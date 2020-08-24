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"Вперед, Трамп!": Республиканская партия США официально выдвинула кандидата в президенты

Кандидатуру действующего президента США поддержало больше делегатов от Республиканской партии, чем требовалось

24 августа 2020, 23:47
Автор:

Екатерина Белоброва

Сегодня Республиканская партия США официально заявила о своем решении выставить кандидатуру Дональда Трампа в качестве претедента на пост главы Белого Дома. Об этом сообщает издание NBC News, ссылаясь на результаты голосования делегатов партии в городе Шарлотт, штат Северная Каролина.

Отмечается, что за Трампа проголосовали более 1 276 делегатов, что является необходимым числом голосов для принятия решения.

"Вперед, Трамп!": Республиканская партия США официально выдвинула кандидата в президенты

Дональд Трамп

Дональд Трамп, в свою очередь, поблагодарил коллег за доверие и попрекнул главных конкурентов республиканцев - Демократическую партию за лоббирование голосования через почту и интернет в связи с угрозой пандемии.

"Это несправедливо и неправильно. Такая инициатива может всерьез исказить результат волеизъявления американцев в важнейших президентских выборах в истории США", - обозначил политик, который уже не раз выступал категорически против технической формы голосования

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что главный конкурент от демократов Трампа Джо Байден убежден, что первый попытается сорвать проведение выборов президента в 2020 году. 




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