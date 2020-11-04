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Главная Новости Мир США Впереди паровоза: Трамп и Байден одновременно поздравили себя с победой
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Впереди паровоза: Трамп и Байден одновременно поздравили себя с победой

Кандидаты в президенты США не стали ждать официальных результатов и синхронно поздравили себя с победой на выборах

сегодня, 10:30
Автор:

Кириєнко Анна

Уверенности у кандидатов на пост президента США не отбирать. И Трамп, и Байден уже успели поздравить себя с победой на выборах в Твиттере. Сделали они это примерно в одно время.

Впереди паровоза: Трамп и Байден одновременно поздравили себя с победой

Фото: 24 канал


Трамп без лишней застенчивости сообщил, что сделает сегодня громкое заявление, очевидно о победе. Джо Байден немного скромнее написал, что идет на пути к победе на этих выборах.


Напомним, что выборы президента США в 2020 году называют напряженными, ведь разрыв между кандидатами составляет всего несколько голосов. Также, несмотря на пандемию коронавируса, выборы 2020 имеют высокие показатели явки за последние 10 лет. Эксперты заявляют, что в связи с увеличенным вниманием к выборам, в стране возможны протесты и беспорядки после объявления результатов.

Как ранее сообщалось, за Дональда Трампа проголосовало большинство из ключевых штатов страны, но у Джо Байдена на данный момент голосов больше. Сейчас у кандидатов разница всего в семь голосов.

Смотрите также актуальные результаты голосования на выборах президента Америки.


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Источник: https://www.unian.ua/world/vibori-v-ssha-tramp-i-bayden-privitali-sebe-z-peremogoyu-novini-svitu-11205890.html?_ga=2.93839005.1450644696.1604295950-323982004.1603272846
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