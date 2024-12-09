Впереди сложные времена: какие слова Трампа об Украине по-настоящему настораживают

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Ткачик Олеся
Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина вместе с президентом Владимиром Зеленским стремятся достичь договоренности для завершения войны, ведь из-за конфликта страна потеряла 400 тысяч военных и имеет многочисленные жертвы среди гражданских. При этом президент США назвал потери Украины "бессмысленными". Российские потери, по оценке Трампа, составляют 600 тысяч военных, погибших или раненых.
Дональд Трамп
Трамп отметил, что слишком много жизней потеряно впустую, слишком много семей разрушено. Если это продолжится, последствия могут оказаться еще более катастрофическими, добавил политик.
В то же время, его слова вызвали критику. Политический обозреватель Виталий Портников отметил, что вызывают тревогу слова Трампа о "бессмысленных" жертвах со стороны Украины.
Он также добавил, что Трамп отметил, что Украина стремится к соглашению, но возникает вопрос: какой именно мир подразумевается? Речь идет о справедливом урегулировании, мире на основе силы или уступках, которые могут открыть путь к поглощению Украины Россией в будущем.
Эксперт подчеркнул, что высказывания Трампа часто нуждаются в дополнительных объяснениях, ведь они иногда звучат неоднозначно. По мнению Портникова, дальнейшие заявления Трампа, а также его действия после инаугурации в 2025 году остаются важными для понимания стратегии США в отношениях с Россией и
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп послал Путину очень четкий сигнал.
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