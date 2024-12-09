Впереди сложные времена: какие слова Трампа об Украине по-настоящему настораживают

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина вместе с президентом Владимиром Зеленским стремятся достичь договоренности для завершения войны, ведь из-за конфликта страна потеряла 400 тысяч военных и имеет многочисленные жертвы среди гражданских. При этом президент США назвал потери Украины "бессмысленными". Российские потери, по оценке Трампа, составляют 600 тысяч военных, погибших или раненых.

Дональд Трамп

Трамп отметил, что слишком много жизней потеряно впустую, слишком много семей разрушено. Если это продолжится, последствия могут оказаться еще более катастрофическими, добавил политик.

"Я хорошо знаю Путина — пора действовать. Китай может сыграть важную роль, ведь мир ждет решения", — заявил Трамп.

В то же время, его слова вызвали критику. Политический обозреватель Виталий Портников отметил, что вызывают тревогу слова Трампа о "бессмысленных" жертвах со стороны Украины.

"О какой нелепости украинских жертв говорит Трамп? Были ли бессмысленными жертвы, которые привели к тому, что Украина по-прежнему остается на политической карте мира и может бороться за свой суверенитет и свою самостоятельность и за безопасность своих граждан? Были ли бессмысленными жертвы украинских военных, которые не допустили новой Бучи на всей территории нашей страны, увольняли Харьковщину и Херсонщину, которые сейчас не пропускают российские войска в их наступлении на Донбассе? Ведь все мы прекрасно понимаем, что желает Владимир Путин получить в результате этой войны", — подчеркнул Портников.

Он также добавил, что Трамп отметил, что Украина стремится к соглашению, но возникает вопрос: какой именно мир подразумевается? Речь идет о справедливом урегулировании, мире на основе силы или уступках, которые могут открыть путь к поглощению Украины Россией в будущем.

Эксперт подчеркнул, что высказывания Трампа часто нуждаются в дополнительных объяснениях, ведь они иногда звучат неоднозначно. По мнению Портникова, дальнейшие заявления Трампа, а также его действия после инаугурации в 2025 году остаются важными для понимания стратегии США в отношениях с Россией и

"Однако я не хотел бы, чтобы кто-то сомневался, что впереди очень непростые времена. С таким восприятием мира, с таким представлением об украинских жертвах, которые нужны для того, чтобы мы с вами просто выжили, нас ждут очень непростые времена, я бы сказал, привыкание к адекватности. И что бы вам кто ни говорил избранный президент Соединенных Штатов, жертвы украинцев в этой войне не были бессмысленными и бесполезными. Мы всегда будем помнить наших героев, а не политиков из других стран, даже тех, которые нам помогают оценивать бесполезность или не напрасность наших жертв", — подытожил Портников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп послал Путину очень четкий сигнал.



