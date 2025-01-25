Впервые не подбирал слова: с кем из европейских лидеров у Трампа состоялся эмоциональный разговор

Дональд Трамп фактически перед своей инаугурацией общался по телефону с премьер-министром Дании Метте Фредериксен о возможности приобрести Гренландию. Беседа длилась 45 минут, и была достаточно напряженной и сложной. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Financial Times".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ стало известно, что во время разговора на прошлой неделе Трамп удвоил свои угрозы о взятии под контроль Гренландии, что вызвало "панику" в правительстве Дании.

Хотя ни один из лидеров стран не прокомментировал этот телефонный звонок, официальные лица, близкие к ситуации, сказали журналистам FT, что он прошел плохо. По словам источников издания, Трамп во время разговора был "агрессивным и конфронтационным".

"Это было ужасно", — сказал один чиновник западным СМИ.

Другой добавил, что Трамп "был очень твердым", и что "это был холодный душ" (для властей Дании).

"Раньше было трудно воспринимать это (заявления Трампа о намерении передачи Гренландии под контроль США — ред.) серьезно. Но я считаю, что это серьезно и потенциально очень опасно", — рассказал один из чиновников в разговоре с Financial Times.

Также собеседники западных СМИ заявили, что намерение Трампа "было очень ясным", и что "датчане сейчас находятся в режиме кризиса", и "крайне напуганы этим".

"Это был очень тяжелый разговор. Он угрожал конкретными мерами против Дании, такими как целевые тарифы", — сказал FT бывший датский чиновник.

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