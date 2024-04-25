Впервые за 40 лет. США возобновили производство ядерных боеголовок

США впервые за 40 лет начнут производство новой ядерной боеголовки W93 для межконтинентальных баллистических ракет на стратегических подлодках.

Штаты снова будут производить ядерные боеголовки. Фото из открытых источников

Об этом сообщает издание MSN со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации президента Джо Байдена.

По информации издания, старт выпуска боеголовок W93 запланирован на середину 2030-х годов.

Разработка боеголовок, которая является частью программы модернизации ядерного арсенала США, осуществляется с мая 2022 года в Лос-Аламосской национальной лаборатории министерства энергетики.

По данным издания, разработка не предполагает ядерных испытаний, поскольку в основе W93 лежат уже существующие технологии. Реализуя проект, США будут придерживаться моратория на ядерные испытания.

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