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Впервые за 40 лет. США возобновили производство ядерных боеголовок

Соответствующее решение США было принято в рамках модернизации своего ядерного арсенала

25 апреля 2024, 23:33
Автор:
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Марьян Ощановский
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США впервые за 40 лет начнут производство новой ядерной боеголовки W93 для межконтинентальных баллистических ракет на стратегических подлодках.

Впервые за 40 лет. США возобновили производство ядерных боеголовок

Штаты снова будут производить ядерные боеголовки. Фото из открытых источников

Об этом сообщает издание MSN со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации президента Джо Байдена.

По информации издания, старт выпуска боеголовок W93 запланирован на середину 2030-х годов.

Разработка боеголовок, которая является частью программы модернизации ядерного арсенала США, осуществляется с мая 2022 года в Лос-Аламосской национальной лаборатории министерства энергетики.

По данным издания, разработка не предполагает ядерных испытаний, поскольку в основе W93 лежат уже существующие технологии. Реализуя проект, США будут придерживаться моратория на ядерные испытания.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что активизация Китая свидетельствует о его желании выступить гарантом стабильности во всем мире, в частности в Украине и на Ближнем Востоке, считает политический эксперт Валерий Клочок. По мнению политолога, подготовка Россией нового наступления, мирного саммита в Швейцарии, активизации переговоров между Китаем и европейскими странами и готовности Конгресса США после длительной паузы выделить помощь Украине могут свидетельствовать о приближении определенного "момента истины".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, офицер ВСУ Максим Жорин выразил сомнения, что принятый ВРУ закон о мобилизации решит проблему дефицита людей в армии. Кроме того, офицер ВСУ отметил, что без реформ системы рекрутинга и учебных центров, а также справедливого распределения мобилизованных существенно улучшить ситуацию вряд ли удастся.



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Источник: https://www.msn.com/ru-xl?AR=1
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