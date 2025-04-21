Группа российских активистов в столице США намерена 3 мая организовать первую за последние несколько лет акцию "Бессмертный полк", приуроченную к 80-летию окончания так называемой "Великой отечественной войны". Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на информационные материалы, распространенные среди русскоязычной диаспоры в США.

Фото: 24 Канал

Согласно буклету организаторов, начало мероприятия запланировано на 15:30 по местному времени в парке Лафайет – недалеко от Белого дома. Оттуда участники отправятся пешим шествием по Пенсильвании-авеню в Мемориал Второй мировой войны, расположенный в центре города.

"Пройдем с портретами героев, песнями и оркестром", – говорится в буклете, украшенном георгиевской лентой и советской символикой.

Следует отметить, что лента с 2014 года стала олицетворением военной агрессии РФ против Украины. Также анонсировано проведение небольшого концерта у самого мемориала.

Организация подобных акций обычно нуждается в официальном разрешении муниципальных властей. По информации источников, близких к организаторам, необходимые документы уже получены. В то же время пресс-служба Столичной полиции округа Колумбия пока не дала ответа на журналистский запрос по этому мероприятию.

Напомним, как ранее сообщало Минобороны Великобритании, в России второй год подряд отменено проведение традиционной акции "Бессмертный полк" 9 мая из-за опасений общественного недовольства и риска безопасности на фоне войны в Украине.

Портал "Комментарии" ранее писал, что в Украине существует несколько проблем, связанных с мобилизацией, которые активно использует Россия в своей пропаганде. Такое мнение высказал Илья Самойленко, офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" во время эфира на "Radio NV".