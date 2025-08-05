Времени осталось мало: какой прорыв хотят сделать США, чтобы опередить Пекин и Москву

США ускоряют усилия по размещению ядерного реактора на Луне. Временный руководитель NASA и министр транспорта США Шон Даффи издал соответствующую директиву. Ускорение развития ядерной энергетики является частью усилий администрации президента США Дональда Трампа по концентрации внимания NASA на пилотируемых космических полетах. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The New York Times.

Ядерный реактор на Луне. Фото: из открытых источников

"Чтобы действительно продвинуть эту критически важную технологию — как для поддержки будущей лунной экономики, так и для выработки энергии на Марсе и укрепления национальной безопасности в космосе — агентство должно действовать быстро", — заявил Даффи.

В директиве он ссылается на планы Китая и России установить реактор на Луне к середине 2030-х годов – в рамках совместного проекта по строительству базы. Американцы понимают, что, если это произойдёт раньше США, Китай и Россия "могут потенциально объявить закрытую зону", что ограничит возможности США.

В документе говорится, что в течение 30 дней должен быть назначен официальный представитель NASA, который будет руководить проектом, а также в течение 60 дней должен быть объявлен тендер на предложения от частных компаний. Установленный реактор должен вырабатывать не менее 100 киловатт электроэнергии – и быть готовым к запуску в конце 2029 года.

СМИ отмечает, если на Земле сутки длятся 24 дня, то лунные сутки – 29,5 земных суток. Две недели непрерывного солнечного света сменяются двумя неделями темноты.

Такие суровые условия, как сообщается, затрудняют выживание космических аппаратов или лунной базы при использовании лишь солнечных панелей и аккумуляторов. NASA и китайско-российский альянс сосредоточили усилия на исследовании южного полюса Луны, где солнце почти не поднимается над горизонтом, а дно некоторых кратеров постоянно находится в тени.

NASA в течение последних лет финансировало исследования ядерных реакторов, включая три контракта по 5 миллионов долларов, выданные в 2022 году компаниям, разработавшим первоначальные проекты. Те модели были компактнее от необходимых сейчас – 40 киловатт (против 100) мощности и менее шести тонн веса.

Однако пока не ясно, что именно будет питать этот реактор.

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