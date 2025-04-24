Времени практически не осталось: с чем США уже торопят Украину

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Кравцев Сергей
История с подписанием соглашения между США и Украиной о недрах серьезно затянулась. Тем не менее из Вашингтона продолжают звучать обнадеживающие заявления. У трампа подгоняют Киев к подписанию, намекая, что это должно произойти как можно скорее. Как передает портал "Комментарии", об этом Reuters.
Соглашение о полезных ископаемых. Фото из открытых источников
В публикации говорится, что министр финансов США Скотт Бессент 23 апреля провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко.
Министр финансов подчеркнул, что нужно как можно быстрее подписать соглашение об экономическом партнерстве между двумя странами.
Отметим, ранее заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что 24 апреля должен стартовать новый этап переговоров о недрах. Сейчас прорабатываются технические нюансы и формулировки относительно работы будущего инвестиционного фонда. Об этом сообщил в телеэфире.
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