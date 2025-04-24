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Времени практически не осталось: с чем США уже торопят Украину

Министр финансов США Бессент заявил, что Вашингтон намерен подписать соглашение с Украиной о недрах "как можно быстрее"

сегодня, 10:37
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Кравцев Сергей

История с подписанием соглашения между США и Украиной о недрах серьезно затянулась. Тем не менее из Вашингтона продолжают звучать обнадеживающие заявления. У трампа подгоняют Киев к подписанию, намекая, что это должно произойти как можно скорее. Как передает портал "Комментарии", об этом Reuters.

Времени практически не осталось: с чем США уже торопят Украину

Соглашение о полезных ископаемых. Фото из открытых источников

В публикации говорится, что министр финансов США Скотт Бессент 23 апреля провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром финансов Сергеем Марченко. 

Министр финансов подчеркнул, что нужно как можно быстрее подписать соглашение об экономическом партнерстве между двумя странами. 

"Бессент подтвердил поддержку Соединенными Штатами суверенитета Украины и подчеркнул приверженность Соединенных Штатов обеспечению длительного, прочного мира для народов Украины и России. Министр Бессент подчеркнул необходимость скорейшего завершения технических переговоров и подписания соглашения об экономическом партнерстве между Соединенными Штатами и Украиной", — говорится в заявлении Министерства финансов США.

Отметим, ранее заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что 24 апреля должен стартовать новый этап переговоров о недрах. Сейчас прорабатываются технические нюансы и формулировки относительно работы будущего инвестиционного фонда. Об этом сообщил в телеэфире.

"В четверг, 24 апреля, начнется новый раунд переговоров. Мы сейчас параллельно работаем с нашей и американской юридическими командами и пытаемся поснимать много технических вопросов, чтобы сузить их до наиболее чувствительных, требующих политического решения", — сказал Качка.




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