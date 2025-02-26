Время поджимает: в чем европейские лидеры хотят убедить Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры пытаются максимально задействовать "искусство убеждения", чтобы склонить президента США Дональда Трампа на свою сторону в вопросе войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Wall Street Journal.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что во время встречи в Белом Доме Макрон надавил на Трампа, чтобы тот предоставил американскую военную поддержку для тысяч военнослужащих, которые Великобритания и Франция готовы разместить в Украине в случае заключения мирного соглашения. По словам одного из чиновников, лидеры не обсуждали конкретные идеи, но "Трамп был открыт для этой идеи, и Макрон покинул Вашингтон, полагая, что у него есть взаимопонимание с Трампом".

Как пишет издание, стремление Трампа договориться о скорейшем прекращении войны в Украине и его желание сблизиться с Россией заставляют европейских лидеров пробовать свои силы в мастерстве, которое они считают жизненно важным для безопасности континента: уговоры Трампа.

"Эта практика принимает различные формы — лесть, обратная психология и помпезность, но ее конечная цель – направить его к нужным внешнеполитическим целям. Политики, которые гордятся тем, что умеют "нашептывать" Трампу, говорят, что основой является понимание его "инстинктов по заключению сделок", — пишет издание.

Авторы публикации отмечают, в последние дни в Вашингтон прибыла целая процессия чиновников и мировых лидеров с целью очаровать, уломать и в конечном итоге убедить Трампа в том, что он собирается совершить историческую ошибку, встав на сторону Москвы против интересов Украины и ее европейских союзников. Однако пока не совсем ясно, работают ли эти уговоры, отмечает WSJ.

Как отмечает издание, для Европы многое поставлено на карту. Решение Трампа настаивать на скорейшем установлении мира в Украине может сыграть на руку президенту России Владимиру Путину и подорвать трансатлантические связи в области безопасности, которые были гарантом относительного мира во всем мире.

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