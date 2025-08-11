logo

BTC/USD

119749

ETH/USD

4295.53

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

48.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Все больше напоминает Байдена: Трамп дважды оговорился во время пресс-конференции
commentss НОВОСТИ Все новости

Все больше напоминает Байдена: Трамп дважды оговорился во время пресс-конференции

Я заявил, что очень уважительно, что президент России приезжает в США.

11 августа 2025, 22:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Президент США Дональд Трамп значительную часть своей пресс-конференции посвятил теме России и предстоящей встрече с диктатором Владимиром Путиным. Однако во время сверхчасового брифинга он дважды ошибся, отметив, что встретится с Путиным в России, а не на Аляске. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на Sky News.

Все больше напоминает Байдена: Трамп дважды оговорился во время пресс-конференции

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Впервые такая оговорка прозвучала при обсуждении "чрезвычайной ситуации с общественной безопасностью" в Вашингтоне: "Это трагическая чрезвычайная ситуация, и мне стыдно здесь быть. Вы знаете, я собираюсь встретиться с Путиным. В пятницу я уезжаю в Россию. Мне неприятно быть здесь и говорить о том, насколько опасной, грязной и отвратительной стала эта когда-то прекрасная столица из граффити на всех стенах".

Позже во время пресс-конференции Трамп снова сказал: "Мы едем в Россию. Это будет большое событие. В то же время в конце он уточнил: "Я считаю, что очень уважительно, что президент России приезжает в нашу страну, а не мы едем в его страну или даже в третье, нейтральное государство".

Sky News отмечает, что после того, как бывший президент США Джо Байден случайно назвал Владимира Зеленского Владимиром Путиным, а затем быстро исправился, республиканцы охарактеризовали Байдена как "совершенно непригодного для этого поста".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп едет в Россию. Президент США Дональд Трамп удивил своим заявлением о встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он сообщил сегодня на брифинге.

"В пятницу я отправляюсь в Россию, чтобы встретиться с Путиным", — отметил Трамп.

Известно, что встреча между Трампом и Путиным запланирована на пятницу, 15 августа, и состоится на Аляске, которую российские пропагандисты и Z-политики считают своей. Информации о том, что президент США собирается посетить реальную, а не "выдуманную" территорию России, пока в официальных источниках нет.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-putin-trump-meeting-alaska-summit-zelenskyy-russia-nato-missiles-talks-ceasefire-12541713
Теги:

Новости

Все новости