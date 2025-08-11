Президент США Дональд Трамп значительную часть своей пресс-конференции посвятил теме России и предстоящей встрече с диктатором Владимиром Путиным. Однако во время сверхчасового брифинга он дважды ошибся, отметив, что встретится с Путиным в России, а не на Аляске. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на Sky News.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Впервые такая оговорка прозвучала при обсуждении "чрезвычайной ситуации с общественной безопасностью" в Вашингтоне: "Это трагическая чрезвычайная ситуация, и мне стыдно здесь быть. Вы знаете, я собираюсь встретиться с Путиным. В пятницу я уезжаю в Россию. Мне неприятно быть здесь и говорить о том, насколько опасной, грязной и отвратительной стала эта когда-то прекрасная столица из граффити на всех стенах".

Позже во время пресс-конференции Трамп снова сказал: "Мы едем в Россию. Это будет большое событие. В то же время в конце он уточнил: "Я считаю, что очень уважительно, что президент России приезжает в нашу страну, а не мы едем в его страну или даже в третье, нейтральное государство".

Sky News отмечает, что после того, как бывший президент США Джо Байден случайно назвал Владимира Зеленского Владимиром Путиным, а затем быстро исправился, республиканцы охарактеризовали Байдена как "совершенно непригодного для этого поста".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп едет в Россию. Президент США Дональд Трамп удивил своим заявлением о встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он сообщил сегодня на брифинге.

"В пятницу я отправляюсь в Россию, чтобы встретиться с Путиным", — отметил Трамп.

Известно, что встреча между Трампом и Путиным запланирована на пятницу, 15 августа, и состоится на Аляске, которую российские пропагандисты и Z-политики считают своей. Информации о том, что президент США собирается посетить реальную, а не "выдуманную" территорию России, пока в официальных источниках нет.

