Все будет хуже, чем могло быть. Помощь от США до сих пор не доходит в Украину

Как обращает
внимание политолог Алексей Копытько, с момента принятия решений о выделении
Украине помощи США прошло три недели.
США и Украина
"Когда решения
принимались, я дважды написал, что в идеале значимый объём оружия и техники
поступят к середине мая, хотя были заявления, что всё на низком старте чуть ли
не на границе, и многие хотели в это верить. Так вот. По тем данным, о которых
я могу судить, идеал остался недостижим. Мягко говоря", - говорит политолог.
По его информации,
помощь идёт, но насыщения не произошло, есть точечные улучшения и то, только на
отдельных участках и по отдельным видам боеприпасов.
"Как следствие –
нас ожидает тяжёлый конец мая – начало июня. Хуже, чем могло бы быть. Очередное
заявление Пентагона о том, что они постараются изо всех сил, уже не так греет
душу. Ибо они точно постараются, но у них есть начальство. Это плохая новость",
— заявил политолог.
По его словам, потенциально
хорошая новость в том, что во второй половине мая поток помощи должен заметно
вырасти. Поэтому, подчеркивает эксперт, если поставки будут ритмичными, то в
июне-июле удастся купировать поползновения россиян.
"Потенциально
хорошая – потому что не факт. Технически это возможно. А вот политически – не
знаю. Получается такая картинка. Решение в Вашингтоне приняли, все молодцы. Но
процесс исполнения может быть таким, что повлияет на суть решения", — заявил
Копытько.
По его словам,
сейчас идет движение по коридору возможностей. Можно, говорит эксперт,
двигаться по нижнему краю на грани выживания, а можно по верхнему, когда чуть
полегче.
Как говорит
эксперт, управляя интенсивностью потока, можно озвучивать пожелания. Если
пожелания не услышаны, прикручивать краник и публично рекомендовать заняться
какими-то неизмеримыми вещами: например, добавить демократии или ещё немного
"побороться с коррупцией".
"Благо этот жупел
задействуется в один клик и по любому поводу. Слишком долго тянуть с
выполнением решения не получится, потому что в США работают механизмы
внутреннего контроля и есть кому спросить, а какой объём фактически поставлен?
Тем более – в период избирательной кампании. Т.е., улучшения будут в обозримом
будущем, но придётся терпеть", - добавил эксперт.
При этом Копытько
считает, что нет никакой логики в том, чтобы запрещать применение средств по
военным целям на глубину – условно — до 100 км.
"Это не грозит
никакой эскалацией, чушь полная. Разговоры о том, что оружие предоставляется
для обороны – так это и есть оборона! И все это понимают", - отметил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что американское оружие очень долго идет в Украину.
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