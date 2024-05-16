Все будет хуже, чем могло быть. Помощь от США до сих пор не доходит в Украину

Как обращает внимание политолог Алексей Копытько, с момента принятия решений о выделении Украине помощи США прошло три недели.

США и Украина

"Когда решения принимались, я дважды написал, что в идеале значимый объём оружия и техники поступят к середине мая, хотя были заявления, что всё на низком старте чуть ли не на границе, и многие хотели в это верить. Так вот. По тем данным, о которых я могу судить, идеал остался недостижим. Мягко говоря", - говорит политолог.

По его информации, помощь идёт, но насыщения не произошло, есть точечные улучшения и то, только на отдельных участках и по отдельным видам боеприпасов.

"Как следствие – нас ожидает тяжёлый конец мая – начало июня. Хуже, чем могло бы быть. Очередное заявление Пентагона о том, что они постараются изо всех сил, уже не так греет душу. Ибо они точно постараются, но у них есть начальство. Это плохая новость", — заявил политолог.

По его словам, потенциально хорошая новость в том, что во второй половине мая поток помощи должен заметно вырасти. Поэтому, подчеркивает эксперт, если поставки будут ритмичными, то в июне-июле удастся купировать поползновения россиян.

"Потенциально хорошая – потому что не факт. Технически это возможно. А вот политически – не знаю. Получается такая картинка. Решение в Вашингтоне приняли, все молодцы. Но процесс исполнения может быть таким, что повлияет на суть решения", — заявил Копытько.

По его словам, сейчас идет движение по коридору возможностей. Можно, говорит эксперт, двигаться по нижнему краю на грани выживания, а можно по верхнему, когда чуть полегче.

Как говорит эксперт, управляя интенсивностью потока, можно озвучивать пожелания. Если пожелания не услышаны, прикручивать краник и публично рекомендовать заняться какими-то неизмеримыми вещами: например, добавить демократии или ещё немного "побороться с коррупцией".

"Благо этот жупел задействуется в один клик и по любому поводу. Слишком долго тянуть с выполнением решения не получится, потому что в США работают механизмы внутреннего контроля и есть кому спросить, а какой объём фактически поставлен? Тем более – в период избирательной кампании. Т.е., улучшения будут в обозримом будущем, но придётся терпеть", - добавил эксперт.

При этом Копытько считает, что нет никакой логики в том, чтобы запрещать применение средств по военным целям на глубину – условно — до 100 км.

"Это не грозит никакой эскалацией, чушь полная. Разговоры о том, что оружие предоставляется для обороны – так это и есть оборона! И все это понимают", - отметил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что американское оружие очень долго идет в Украину.



