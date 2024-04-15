logo

BTC/USD

66145.13

ETH/USD

3243.31

LTC/USD

80.93

USD/UAH

39.70

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Все будет решать Европа. Байден и Трамп самоустраняются от «проблем» в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Все будет решать Европа. Байден и Трамп самоустраняются от «проблем» в Украине

США устранились от решения проблем в Украине, поэтому все будет решать Европа, отмечает политтехнолог Алексей Голобуцкий. Теперь, по его словам, выживание Украины будет зависеть не от Штатов

сегодня, 13:44
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Журналист Голман Дженкинс для WSJ написал, что президент США Джо Байден был проукраинским разве что по сравнению с ренегатами Республиканской партии. По его словам, на самом деле планы Дональда Трампа и Байдена по Украине мало чем отличаются.

Все будет решать Европа. Байден и Трамп самоустраняются от «проблем» в Украине

Байден и Трамп

"Целью Байдена изначально, возможно, был замороженный вариант развития событий в корейском стиле. Трамп хочет результатов, которые его прославят",
– подчеркнул журналист.

По его словам, в этой ситуации Трамп, если сказать немного упрощенно, это высокий потенциальный риск и высокое потенциальное вознаграждение, а Байден — низкий риск и низкая награда. На самом деле, трудно увидеть что-то хорошее в обоих случаях.

При этом, по мнению журналиста, с Трампом есть небольшой шанс на какое-то нестандартное соглашение, но основные ожидания должны быть очень похожими, кто бы ни был избран: полусырой дрейф до тех пор, пока россияне не совершат компетентную угрозу захвата Киева, а затем паническая, непредсказуемая реакция .

"Я бы посоветовал европейским друзьям Украины быть готовыми к длительному периоду, в течение которого США не смогут обеспечить лидерство на фоне возрастающих опасностей в мире",
– подчеркнул журналист.

При этом, как отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий, Дженкинс не сказал ничего нового: республиканцы и демократы, Трамп и Байден в равной степени проукраинские и в равной степени антиукраинские. Разница разве что в методах, которые они выбирают для воплощения собственного видения ситуации.

"Главный вывод: уже большинство аналитиков согласны, что война затянется. И они согласны, что Америка отстранилась от ведущей роли в определении геополитического ландшафта на европейском континенте. Как минимум, на время устранилась. Так что все будет решаться в Европе и будет решать Европа. Глобальное лидерство Байдена при даже не согласии, а Трамп положил на воображаемый стол: идите и берите, кто хочет и осилит. И к этому столу уверенно, но без спешки подходят Макрон и Шольц: идея европейского лидерства нравится обоим (как обоих давно раздражала идея американского лидерства по отношению к Европе как минимум)",
– написал в Фейсбуке эксперт.

И так, добавил Голобуцкий, в прикладном плане это означает, что наше будущее и наше выживание теперь официально зависит от двух вещей: от последовательной и масштабной поддержки Европы – и от налаживания, наконец, работы нашего собственного ВПК.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Штатам безразлично на войну в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid034viLXdgX55hDZX2s6k59TTPiJy2QMs2Tcgihiv1iW3Z7eSEWUUpt1dArJwGeg9cwl&id=100039960767374
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости