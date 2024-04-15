Все будет решать Европа. Байден и Трамп самоустраняются от «проблем» в Украине

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Ткачик Олеся
Журналист Голман Дженкинс для WSJ написал, что президент США Джо Байден был проукраинским разве что по сравнению с ренегатами Республиканской партии. По его словам, на самом деле планы Дональда Трампа и Байдена по Украине мало чем отличаются.
Байден и Трамп
По его словам, в этой ситуации Трамп, если сказать немного упрощенно, это высокий потенциальный риск и высокое потенциальное вознаграждение, а Байден — низкий риск и низкая награда. На самом деле, трудно увидеть что-то хорошее в обоих случаях.
При этом, по мнению журналиста, с Трампом есть небольшой шанс на какое-то нестандартное соглашение, но основные ожидания должны быть очень похожими, кто бы ни был избран: полусырой дрейф до тех пор, пока россияне не совершат компетентную угрозу захвата Киева, а затем паническая, непредсказуемая реакция .
При этом, как отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий, Дженкинс не сказал ничего нового: республиканцы и демократы, Трамп и Байден в равной степени проукраинские и в равной степени антиукраинские. Разница разве что в методах, которые они выбирают для воплощения собственного видения ситуации.
И так, добавил Голобуцкий, в прикладном плане это означает, что наше будущее и наше выживание теперь официально зависит от двух вещей: от последовательной и масштабной поддержки Европы – и от налаживания, наконец, работы нашего собственного ВПК.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Штатам безразлично на войну в Украине.
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