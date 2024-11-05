Все диктаторы делают ставку на победу Трампа: стали известны причины

Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн во время эфира на 24 Канале высказал предположение, что Россия и Китай предпочли бы победу Дональда Трампа на выборах в США. Он объяснил, почему такая победа может быть выгодна кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Дональд Трамп

В частности, Эпштейн отметил, что победа Трампа важна для Кремля, ведь американская разведка уже сообщала о попытках России влиять на американские выборы. Вдобавок, российские соцсети заполнены видео, в которых утверждается, что выборы в США якобы нечестны, а демократы "воруют" голоса. Эти месседжи, по словам Уриэля, усиливают аргументы Трампа о возможной фальсификации, если он проиграет.

По заявлениям Дмитрия Медведева и Владимира Путина по поводу выборов в США, Уриэль советует относиться к ним безразлично, однако понимать, что эти политики пытаются влиять на американское общество.

"Возможно, им все равно кто победит, но я все-таки думаю, что им хотелось бы выигрыша Трампа, потому что их цель состоит в том, чтобы в США и мире был хаос, а это открывает возможности для России", — отметил эксперт .

Также, по словам Эпштейна, Китай и вообще диктаторы предпочитают Трампа, потому что им выгодно, что он не ориентируется в вопросах внешней политики и не имеет команды профессионалов. Во времена первого президентства Трампа вокруг него еще были компетентные советники, в том числе бывшие генералы, ограничившие его действия. Однако впоследствии он уволил всех профессионалов, оставив только лояльных сторонников.

Эпштейн добавил, что сейчас многие бывшие советники Трампа предупреждают о его угрозе мировой безопасности. Они сомневаются, что Трамп будет защищать НАТО и союзников в случае угрозы, ведь его подход напоминает мафиозный: если страны не будут платить, он не будет их защищать.

По словам эксперта, такая позиция Трампа по отношению к Тайваню также устраивает Китай. Таким образом, китайские власти могут использовать ситуацию для собственной выгоды, предлагая его бизнесу выгодные условия. Ирану же, по его словам, подобный сценарий не подходит.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ожидать Украину в случае победы Трампа или Гаррис.



