logo

BTC/USD

92833.22

ETH/USD

3282.63

LTC/USD

103.15

USD/UAH

42.85

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США "Все гораздо серьезнее": в Дании озабочены намерениями Трампа установить контроль США над Гренландией
commentss НОВОСТИ Все новости

"Все гораздо серьезнее": в Дании озабочены намерениями Трампа установить контроль США над Гренландией

В Копенгагене считают, что открытый разговор с Трампом может быть лучшим решением для предотвращения кризиса.

сегодня, 10:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Союзники правительства Дании и советники будущего главы Белого дома Дональда Трампа предупредили официальный Копенгаген, что республиканец имеет серьезные намерения по установлению контроля Вашингтона над Гренландией. Об этом пишет CNN со ссылкой на информацию, полученную от нескольких датских чиновников.

"Все гораздо серьезнее": в Дании озабочены намерениями Трампа установить контроль США над Гренландией

Дональд Трамп. Фото: Reuters

В частности, известно, что представители высшего политического руководства Дании пытаются найти правильный способ реагирования на громкие заявления Трампа, чтобы избежать серьезного разрыва с близким партнером и коллегой по НАТО,

"Экосистема, которая поддерживает эту инициативу, значительно изменилась с 2019 года, когда Трамп впервые озвучил эту идею. Ситуация выглядит гораздо серьезнее", — отметил один из чиновников Дании.

В Дании считают, что открытый разговор с Трампом может быть лучшим решением для предотвращения кризиса.

С этой целью министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен подчеркнул, что страна стремится продолжить диалог с новой администрацией Трампа.

"Мы готовы обсуждать с американцами, как можем углубить наше сотрудничество, чтобы способствовать реализации амбиций США", — подчеркнул он.

23 декабря 2024 г. новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении получить контроль над Гренландией. На следующий день правительство Дании объявило об увеличении оборонных расходов на территории Гренландии. Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен отметил, что Гренландия может оказаться независимой, если этого захотят ее жители, однако она не будет частью США.

Портал "Комментарии" уже писал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп снова обратил внимание на идею приобретения Гренландии – полуавтономной территории Дании, известной своими природными ресурсами и стратегическим расположением. По его словам, владение островом имеет критическое значение для национальной безопасности США, хоть и существуют другие потенциальные интересы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2025/01/08/politics/danish-officials-trump-greenland/index.html
Теги:

Новости

Все новости