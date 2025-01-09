"Все гораздо серьезнее": в Дании озабочены намерениями Трампа установить контроль США над Гренландией

Союзники правительства Дании и советники будущего главы Белого дома Дональда Трампа предупредили официальный Копенгаген, что республиканец имеет серьезные намерения по установлению контроля Вашингтона над Гренландией. Об этом пишет CNN со ссылкой на информацию, полученную от нескольких датских чиновников.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

В частности, известно, что представители высшего политического руководства Дании пытаются найти правильный способ реагирования на громкие заявления Трампа, чтобы избежать серьезного разрыва с близким партнером и коллегой по НАТО,



"Экосистема, которая поддерживает эту инициативу, значительно изменилась с 2019 года, когда Трамп впервые озвучил эту идею. Ситуация выглядит гораздо серьезнее", — отметил один из чиновников Дании.

В Дании считают, что открытый разговор с Трампом может быть лучшим решением для предотвращения кризиса.

С этой целью министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен подчеркнул, что страна стремится продолжить диалог с новой администрацией Трампа.

"Мы готовы обсуждать с американцами, как можем углубить наше сотрудничество, чтобы способствовать реализации амбиций США", — подчеркнул он.

23 декабря 2024 г. новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении получить контроль над Гренландией. На следующий день правительство Дании объявило об увеличении оборонных расходов на территории Гренландии. Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен отметил, что Гренландия может оказаться независимой, если этого захотят ее жители, однако она не будет частью США.

Портал "Комментарии" уже писал, что новоизбранный президент США Дональд Трамп снова обратил внимание на идею приобретения Гренландии – полуавтономной территории Дании, известной своими природными ресурсами и стратегическим расположением. По его словам, владение островом имеет критическое значение для национальной безопасности США, хоть и существуют другие потенциальные интересы.