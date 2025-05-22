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Все гораздо сложнее: почему Трамп не смог быстро окончить войну

Американский президент столкнулся с большим трудом, чем ожидал

22 мая 2025, 20:24
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Марьян Ощановский

Для президента США Дональда Трампа оказалось сложнее завершить войну между Россией и Украиной, чем он надеялся.

Все гораздо сложнее: почему Трамп не смог быстро окончить войну

Трамп устал от войны. Фото из открытых источников

Как отмечает издание Time, "признание своей необразованности казалось нехарактерным для президента, часто утверждающего, что знает больше, чем кто-либо другой, и это могло направить мирный процесс на новый и неопределенный путь.

Издание пишет, что после последнего телефонного разговора Трампа с Путиным Белый дом может больше не быть заинтересованным в давлении на любую из сторон, чтобы закончить войну.

"После разговора президент США не угрожал Москве санкциями за отказ от прекращения огня и не обещал участия Вашингтона в мирном процессе. Американские усилия по установлению мира между ними до сих пор не смогли обеспечить чистую и легкую победу, которую обещал Трамп. Это оказалось гораздо сложнее, чем он думал", – резюмирует Time.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2025 году российская армия добилась лишь незначительных территориальных успехов в Украине, несмотря на стремление Владимира Путина до конца года установить полный контроль над четырьмя украинскими областями — Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Темпы наступления россиян на востоке Украины упали втрое по сравнению с концом 2024 года. Если тогда русские войска каждую неделю продвигались примерно на 125 кв. км, то сейчас показатель упал до 41 кв. км в неделю.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что только 5-6% "бусифицированных" людей можно превратить в боеспособных солдат, рассказал народный депутат Георгий Мазураш. "Участники боевых действий, которым я доверяю, говорят, что из 100% "бусифицированных" только 5-6% можно более-менее довести до какого-либо боеспособного состояния, да и то не очень. Не могут люди, которые не способны воевать, выполнять те задачи, которые стоят перед Вооруженными силами Украины", – заявил он.



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Источник: https://time.com/7287693/trump-discovers-the-war-in-ukraine-may-be-too-complicated/
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