Для президента США Дональда Трампа оказалось сложнее завершить войну между Россией и Украиной, чем он надеялся.

Трамп устал от войны. Фото из открытых источников

Как отмечает издание Time, "признание своей необразованности казалось нехарактерным для президента, часто утверждающего, что знает больше, чем кто-либо другой, и это могло направить мирный процесс на новый и неопределенный путь.

Издание пишет, что после последнего телефонного разговора Трампа с Путиным Белый дом может больше не быть заинтересованным в давлении на любую из сторон, чтобы закончить войну.

"После разговора президент США не угрожал Москве санкциями за отказ от прекращения огня и не обещал участия Вашингтона в мирном процессе. Американские усилия по установлению мира между ними до сих пор не смогли обеспечить чистую и легкую победу, которую обещал Трамп. Это оказалось гораздо сложнее, чем он думал", – резюмирует Time.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2025 году российская армия добилась лишь незначительных территориальных успехов в Украине, несмотря на стремление Владимира Путина до конца года установить полный контроль над четырьмя украинскими областями — Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Темпы наступления россиян на востоке Украины упали втрое по сравнению с концом 2024 года. Если тогда русские войска каждую неделю продвигались примерно на 125 кв. км, то сейчас показатель упал до 41 кв. км в неделю.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что только 5-6% "бусифицированных" людей можно превратить в боеспособных солдат, рассказал народный депутат Георгий Мазураш. "Участники боевых действий, которым я доверяю, говорят, что из 100% "бусифицированных" только 5-6% можно более-менее довести до какого-либо боеспособного состояния, да и то не очень. Не могут люди, которые не способны воевать, выполнять те задачи, которые стоят перед Вооруженными силами Украины", – заявил он.