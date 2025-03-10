Все хуже, чем ожидалось: каких на самом деле уступок Трамп требует от Украины

Последний месяц президент США Дональд Трамп постоянно говорит о том, что он хочет увидеть желание Владимира Зеленского достичь мира, подчеркнул эксперт по международной политике Александр Краев.

Трамп требует прекращения огня. Фото из открытых источников

"Это звучало не только от самого Трампа, но и от его окружения. И Рубио, и Хегсет, и Волц, и Вэнс – все вторят своему лидеру", – заметил Александр Краев.

Эксперт отметил, что в таком случае возникает абсолютно логичный вопрос "что для американцев может являться показателем такого желания Зеленского к миру?".

"Отступление, капитуляция, согласование всех прихотей россиян сразу снимаем со стола. На это мы не пойдем, даже если американцы этого уже так хотят. Именно поэтому у меня есть другая теория, которая базируется на общем контент-анализе заявлений администрации США. Вспомните, как Трамп реагировал на любые наши запросы по оружию. Это всегда было отвержение с аргументацией "это продлит войну". Или согласие исключительно с формулировкой "для сильной переговорной позиции". Последние две недели мы дополнительно слышим новый, достаточно популистский аргумент, что "война давно бы закончилась, если бы не наше оружие" и "Украина была бы обречена что с нашим оружием, что без него". Сюда же добавим и избегание вопроса гарантий, и отвержение в рамках законодательной ветви рассмотрения вопроса нового бюджета, и шантаж остановкой помощи. Это все позволяет прийти к промежуточному выводу, что для Трампа показателем нашего желания к миру будет момент, когда Украина перестанет просить оружие даже для концепции "мир через силу". В свое время Трамп поддержал такой подход. Однако сейчас, очевидно, он для него становится неудобным то ли из-за давления Москвы, то ли из-за собственного нежелания идти сложным и тернистым путем нормальной дипломатии", — рассказал эксперт.

Аналитик отметил, что для Трампа ситуация выглядит очень просто: "Если Украина хочет оружие, значит она хочет продолжения войны. Если она от нее отказывается, то хочет мира".

"Теперь представьте, как это нам усложнит любые дальнейшие попытки вспомнить об адекватных условиях мирных переговоров и столь важнее в этом ключе становится активизация Европы, которая, к счастью, происходит", — добавил он.