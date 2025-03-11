logo

BTC/USD

80382.40

ETH/USD

1894.53

LTC/USD

88.16

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.05

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Все идет по сценарию, согласованному год назад: какие пункты плана Трампа по Украине уже выполнены
commentss НОВОСТИ Все новости

Все идет по сценарию, согласованному год назад: какие пункты плана Трампа по Украине уже выполнены

The Telegraph пишет о том, что тактика Трампа в отношении Украины следует разработанному год назад плану

сегодня, 07:43
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Решение Вашингтона поставить на паузу поставки оружия и разведданных Украине, а также ссора Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете вызвали понятное возмущение среди западных союзников. Однако, есть вероятность, им не стоит удивляться. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Telegraph.

Все идет по сценарию, согласованному год назад: какие пункты плана Трампа по Украине уже выполнены

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Тактика Трампа по подчинению Украины и принуждению ее к мирным переговорам следует тщательному плану, написанному и опубликованному прошлым летом спецпосланником Китом Келлоггом, который указывал, что сокращение военной помощи Украине может быть использовано для принуждения Киева к переговорам", — пишет издание.

СМИ отмечает, в плане Трампа говорится, что США планируют достигнуть прекращения огня и урегулирования конфликта путем переговоров. США продолжат вооружать Украину и укреплять ее оборону. Однако будущая американская военная помощь потребует от Украины участия в мирных переговорах с Россией.

В итоге эта часть плана сбылась фактически именно так, как и сказал Келлог. Трамп начал мирные переговоры с Путиным, а затем пригласил за стол переговоров Владимира Зеленского. Оружие лилось рекой, пока Киев и Вашингтон вырабатывали сделку по минералам. Но после драматической ссоры в Овальном кабинете Трамп обвинил Зеленского в неготовности прекратить войну. Впоследствии США прекратили поставки оружия в Украину обмен разведданными.

Следующий пункт плана – никакого членства в НАТО. Чтобы убедить Путина присоединиться к мирным переговорам, президент Трамп и другие лидеры НАТО должны предложить отложить членство Украины в НАТО на длительный период в обмен на всеобъемлющее и проверяемое мирное соглашение с гарантиями безопасности. Эта уступка была сделана Путину еще до переговоров с Трампом. На встрече НАТО в Брюсселе Пит Хегсет, министр обороны США, заявил: "Соединенные Штаты не верят, что членство в НАТО для Украины является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров".

Третий пункт плана – суверенитет Украины. отмечается, что Украину не попросят отказаться от цели вернуть всю свою территорию, но она согласится использовать дипломатию, а не силу, и прорыв не произойдет до того, как Путин покинет свой пост. В итоге эта ситуация тоже разворачивается именно так, как предвидел Келлог в своем плане. Американские официальные лица один за другим выступили с заявлением о том, что Украина должна уступить территорию России в качестве платы за мир.

Далее идет пункт по ослаблению российских санкций. Соединенные Штаты и их союзники обязуются полностью снять санкции против России и нормализовать отношения только после того, как она подпишет мирное соглашение, приемлемое для Украины. И вот уже за кулисами, как сообщается, официальные лица США призывают союзников составить планы по смягчению санкций против Москвы, как только прекратятся боевые действия. 

Завершающий пункт – долгосрочная безопасность. Соединенные Штаты могли бы реализовать согласованную сделку с условиями, соответствующими интересам США и Украины. Часть ее должна включать положения, в которых устанавливается долгосрочная архитектура безопасности для обороны Украины.

Многие считают, что этот раздел – обещание вооружить Украину до отказа, если Россия не сможет договориться или не выполнит условия какой-либо возможной сделки. Он также включает ряд гарантий безопасности, которые определенно не предлагались Украине Вашингтоном.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Трамп давит только на Украину: может ли он изменить свое отношение к России.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости