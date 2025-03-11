Все идет по сценарию, согласованному год назад: какие пункты плана Трампа по Украине уже выполнены

Решение Вашингтона поставить на паузу поставки оружия и разведданных Украине, а также ссора Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете вызвали понятное возмущение среди западных союзников. Однако, есть вероятность, им не стоит удивляться. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Telegraph.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Тактика Трампа по подчинению Украины и принуждению ее к мирным переговорам следует тщательному плану, написанному и опубликованному прошлым летом спецпосланником Китом Келлоггом, который указывал, что сокращение военной помощи Украине может быть использовано для принуждения Киева к переговорам", — пишет издание.

СМИ отмечает, в плане Трампа говорится, что США планируют достигнуть прекращения огня и урегулирования конфликта путем переговоров. США продолжат вооружать Украину и укреплять ее оборону. Однако будущая американская военная помощь потребует от Украины участия в мирных переговорах с Россией.

В итоге эта часть плана сбылась фактически именно так, как и сказал Келлог. Трамп начал мирные переговоры с Путиным, а затем пригласил за стол переговоров Владимира Зеленского. Оружие лилось рекой, пока Киев и Вашингтон вырабатывали сделку по минералам. Но после драматической ссоры в Овальном кабинете Трамп обвинил Зеленского в неготовности прекратить войну. Впоследствии США прекратили поставки оружия в Украину обмен разведданными.

Следующий пункт плана – никакого членства в НАТО. Чтобы убедить Путина присоединиться к мирным переговорам, президент Трамп и другие лидеры НАТО должны предложить отложить членство Украины в НАТО на длительный период в обмен на всеобъемлющее и проверяемое мирное соглашение с гарантиями безопасности. Эта уступка была сделана Путину еще до переговоров с Трампом. На встрече НАТО в Брюсселе Пит Хегсет, министр обороны США, заявил: "Соединенные Штаты не верят, что членство в НАТО для Украины является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров".

Третий пункт плана – суверенитет Украины. отмечается, что Украину не попросят отказаться от цели вернуть всю свою территорию, но она согласится использовать дипломатию, а не силу, и прорыв не произойдет до того, как Путин покинет свой пост. В итоге эта ситуация тоже разворачивается именно так, как предвидел Келлог в своем плане. Американские официальные лица один за другим выступили с заявлением о том, что Украина должна уступить территорию России в качестве платы за мир.

Далее идет пункт по ослаблению российских санкций. Соединенные Штаты и их союзники обязуются полностью снять санкции против России и нормализовать отношения только после того, как она подпишет мирное соглашение, приемлемое для Украины. И вот уже за кулисами, как сообщается, официальные лица США призывают союзников составить планы по смягчению санкций против Москвы, как только прекратятся боевые действия.

Завершающий пункт – долгосрочная безопасность. Соединенные Штаты могли бы реализовать согласованную сделку с условиями, соответствующими интересам США и Украины. Часть ее должна включать положения, в которых устанавливается долгосрочная архитектура безопасности для обороны Украины.

Многие считают, что этот раздел – обещание вооружить Украину до отказа, если Россия не сможет договориться или не выполнит условия какой-либо возможной сделки. Он также включает ряд гарантий безопасности, которые определенно не предлагались Украине Вашингтоном.

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