"Все клоуны с флагами Украины": сын Трампа сделал скандальное заявление

Старший сын президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший раскритиковал пользователей в социальных сетях, ставящих в своих профилях украинский флаг. По его словам, они "все молчат" об убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой в США.

Дональд Трамп-младший. Фото из открытых источников

Дональд Трамп-младший на платформе X назвал всех пользователей клоунами, ставящими флаг Украины в знак поддержки и солидарности с Киевом.

"Странно, но все клоуны с флагами Украины в своих биографиях тоже молчат по этому поводу", — говорится в сообщении Трампа-младшего.

Таким образом, сын Трампа ответил Лиз Уилер, которая показала статистику по результатам поиска по запросу "Ирина Заруцкая" на сайте New York Times, где не было сообщений об убийстве украинки. В то время как поиск показал тысячи новостей о Джордже Флойде — убитом полицейскими темнокожем, чья смерть повлекла массовые протесты в США.

Подобное сообщение Дональд Трамп-младший сделал и на странице в Instagram, где в перечень изданий попали такие известные СМИ, как AP, NYT, BBC, CNN, Reuters и другие, не упомянувшие об убийстве Заруцкой.

22 августа в США обнаружили тело украинской беженки Ирины Заруцкой с многочисленными ножевыми ранениями. Женщина прибыла в Штаты, спасаясь от войны.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 34-летнего бездомного Декарлоса Брауна, имевшего долгую криминальную историю. Ему предъявлены обвинения в убийстве первой ступени. С 2011 года Брауна неоднократно задерживали за кражи, ограбления и угрозы. Причина нападения неизвестна, но следствие установило, что между жертвой и подозреваемым не было предварительных конфликтов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп отреагировал на ужасное убийство украинки в США.

Также "Комментарии" писали, что в Германии 16-летнюю украинку толкнули под поезд.