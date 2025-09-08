"Все клоуны с флагами Украины": сын Трампа сделал скандальное заявление

Рубрики
Старший сын президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший раскритиковал пользователей в социальных сетях, ставящих в своих профилях украинский флаг. По его словам, они "все молчат" об убийстве украинской беженки Ирины Заруцкой в США.
Дональд Трамп-младший. Фото из открытых источников
Дональд Трамп-младший на платформе X назвал всех пользователей клоунами, ставящими флаг Украины в знак поддержки и солидарности с Киевом.
Таким образом, сын Трампа ответил Лиз Уилер, которая показала статистику по результатам поиска по запросу "Ирина Заруцкая" на сайте New York Times, где не было сообщений об убийстве украинки. В то время как поиск показал тысячи новостей о Джордже Флойде — убитом полицейскими темнокожем, чья смерть повлекла массовые протесты в США.
Подобное сообщение Дональд Трамп-младший сделал и на странице в Instagram, где в перечень изданий попали такие известные СМИ, как AP, NYT, BBC, CNN, Reuters и другие, не упомянувшие об убийстве Заруцкой.
22 августа в США обнаружили тело украинской беженки Ирины Заруцкой с многочисленными ножевыми ранениями. Женщина прибыла в Штаты, спасаясь от войны.
Полиция задержала подозреваемого в убийстве 34-летнего бездомного Декарлоса Брауна, имевшего долгую криминальную историю. Ему предъявлены обвинения в убийстве первой ступени. С 2011 года Брауна неоднократно задерживали за кражи, ограбления и угрозы. Причина нападения неизвестна, но следствие установило, что между жертвой и подозреваемым не было предварительных конфликтов.
