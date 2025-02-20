Все пошло наперекосяк: Трамп выставил новое обвинение Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным полезным ископаемым. Как передает портал "Комментарии", свое заявление глава Белого дома сделал во время выступления в Майами, говорится в материале "Суспильне".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Американский лидер заявил, что эта сделка была нужна для того, чтобы Соединенные Штаты могли вернуть потраченные на поддержку Украины деньги.

Трамп заявил, что США потратили на поддержку Украины "на $200 млрд больше, чем Европа". В то же время отметил Трамп, "Европа дает деньги под гарантии" и получает средства обратно, "это форма займа". В то время как США "просто отдают деньги", не получая ничего обратно, сказал Трамп.

"Соединенные Штаты потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа (на помощь Украине — ред.). Деньги Европы гарантированы, они получают свои деньги обратно. Это форма займа... Мы просто раздаем свои деньги, и у нас было соглашение по редкоземельным металлам и другим вещам, но они (Украина — ред.) нарушили это соглашение. Они нарушили его два дня назад", – возмутился Дональд Трамп.

Президент подчеркнул, что прежняя администрация США, по его мнению, неэффективно вела экономическую политику, позволяя европейским странам получать финансовую выгоду без надлежащего обмена.

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