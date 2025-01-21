Все пошло не по плану: Трамп получил не ту инаугурацию, которую хотел

В Вашингтоне 20 января состоялась инаугурация Дональда Трампа, которая прошла в закрытом помещении из-за неблагоприятных погодных условий. Однако это не единственный фактор, который испортил настроение 47 президенту США накануне важного события, отметил в эфире 24 канала политолог Олег Рыбачук.

Дональд Трамп

При этом, по его словам, одним из поводов для недовольства Трампа стали похороны 39-го президента США Джимми Картера, состоявшиеся 9 января. Согласно закону, после смерти американского президента страна должна чествовать его память в течение 30 дней, в том числе путем приспущения государственных флагов на всех флагштоках. Это вызвало раздражение Трампа, который даже обвинил Джо Байдена и демократов в порче его праздника, добавил эксперт.

Кроме того, по его словам, холодная погода не позволила провести инаугурацию на разочаровавшем открытом воздухе, ведь он любит массовые мероприятия и личное общение со сторонниками.

Еще одним неприятным моментом для Трампа, говорит Рыбачук, стало решение Мишель Обамы не посещать церемонию. Она направила официальное письмо с уведомлением о своем отсутствии, не объяснив причин.

Более того, говорит эксперт, в преддверии инаугурации состоялся масштабный марш протеста, участие в котором приняли около 25 тысяч женщин. Американские СМИ отмечают, что это один из самых больших протестов перед вступлением президента в должность.

Впрочем, несмотря на все сложности, команда Трампа подготовила детальный сценарий проведения мероприятий в закрытом формате, а также организовала три торжественных балла.

Рыбачук также обратил внимание на вопросы безопасности, отметив, что во время инаугурации в центре Вашингтона дежурили около 25 тысяч правоохранителей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после речи Трампа Украина получила две хорошие новости.



