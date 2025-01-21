Все серьезно: Трамп готовит радикальный шаг против Канады и Мексики

Администрация президента США Дональда Трампа планирует уже с 1 февраля ввести 25% пошлины на канадские и мексиканские товары.

США введут пошлины против соседей. Фото из открытых источников

"Мы думаем с точки зрения 25% о Мексике и Канаде, потому что они позволяют огромному количеству людей въезжать в Штаты", — заявил Дональд Трамп.

По информации издания, тарифы на товары из Мексики и Канады могут быть введены уже с 1 февраля.

Как известно, во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно угрожал ввести 25% пошлины на весь импорт из Мексики, если правительство страны не ограничит поток мигрантов на границе со Штатами.

Следует заметить, что Мексика является главным торговым партнером США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не сможет выиграть войну, если будет находиться только в обороне, заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "Сколько бы вы ни оборонялись, вы все равно будете отступать. Мы вынуждены держать оборону и концентрировать свои силы, фактически держать оборону вдоль этой линии фронта", — заявил он. По словам Главнокомандующего ВСУ, у украинской армии нет средств, чтобы защититься от "Орешника".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Панамы Хосе Рауль Мулино отреагировал на инаугурационное заявление Дональда Трампа о намерении "вернуть" США Панамский канал. "От имени народа Панамы я должен полностью отвергнуть слова президента США Дональда Трампа о Панамском канале из его инаугурационной речи. Я повторяю: канал находится и останется под контролем Панамы и ее администрации", — заявил страны Хосе Рауль Мулино.