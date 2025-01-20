Все заявления Трампа следует воспринимать всерьез: как будет действовать на международной арене

Новоизбранный президент Дональд Трамп стремится изменить правила политической игры в США, об этом в эфире "Эспрессо" сказал дипломат, бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

Дональд Трамп

По его словам, существует мнение, что все заявления Трампа следует делить пополам. Впрочем, говорит дипломат, это могло быть верным во время его первого президентского срока и, вероятно, во время предвыборной кампании. Однако, убежден эксперт, сейчас стоит внимательно воспринимать его слова, поскольку он действительно намерен существенно изменить политическую систему США и определить новую повестку дня в международных отношениях.

Шамшур также подчеркнул, что последствия таких изменений для мировой политики могут оказаться очевидными в ближайшее время.

Что касается международной политики, говорит дипломат, то теперь это уже будет не просто концепция "Америка превыше всего", а "Америка превыше всего плюс".

"Когда доминирование Соединенных Штатов в мире не только возможно, но желательно, при условии, что на это не выделяются такие большие ресурсы, не начинаются войны, или вовлеченность США в продолжающиеся вооруженные военные конфликты. То есть, это, мне кажется, будет интегральной частью политики Трампа во время второго президентства. А есть чем все это закончится и какие будут последствия и для Соединенных Штатов, и для мира, мы увидим и при чем, я думаю, что мы увидим это в ближайшее время", — отметил дипломат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия точно оказалась в изоляции, а кремлевский диктатор Владимир Путин осознает, что США могут положить конец агрессии против Украины, об этом заявил нардеп Валентин Наливайченко. По его словам, новоизбранный президент США Дональд Трамп и его команда имеют сильные позиции как в политической, так и в экономической сферах, и способны принудить Путина к миру.



