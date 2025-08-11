Президент США перед встречей с Путиным на Аляске 15 августа сделал ряд новых заявлений о предстоящих переговорах. В частности, он снова сделал безумное заявление о том, что РФ оккупировала столицу Украины за четыре часа, если бы российский генерал сказал ехать по шоссе. Также он снова вспомнил русские войны. А еще сказал, что может уйти с переговоров.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Россияне были бы в Киеве через 4 часа, если бы ехали по шоссе. Но российский генерал решил проехать через сельскохозяйственные угодья",- заявил Трамп.

Трамп заявил, что может "уйти и пожелать удачи", и тогда мирные переговоры по Украине, по его словам, закончатся.

Кроме этого, американский президент вспомнил историю.

"Россия – воюющая страна. Именно этим они и занимаются, они ведут многие войны. Они победили Гитлера и Наполеона".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп, вероятно, ошибся и сказал, что едет в Россию. Президент США Дональд Трамп удивил своим заявлением о встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом он сообщил сегодня на брифинге. "В пятницу я отправляюсь в Россию, чтобы встретиться с Путиным", — отметил Трамп.

Известно, что встреча между Трампом и Путиным запланирована на пятницу, 15 августа, и состоится на Аляске, которую российские пропагандисты и Z-политики считают своей. Информации о том, что президент США собирается посетить реальную, а не "выдуманную" территорию России, пока в официальных источниках нет.

Встреча Трампа и Путина на Аляске станет большим испытанием. Встреча Трампа и Путина на Аляске станет настоящим испытанием для России и только положит начало новой динамике в отношениях, считает советник главы Офиса Президента Украины Сергей Лещенко.

