Вспомнил своих "обидчиков": Трамп сделал провокационное пасхальное поздравление

Президент США Дональд Трамп в день Пасхи разместил два противоречивых сообщения в своей социальной сети Truth Social.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Об этом сообщает CNN.

В первом обращении Трамп жестко высказался в адрес тех, кого считает виновными в своем поражении на 2020 году:

"Всем людям, которые обманули на президентских выборах 2020 года, чтобы выбрать этого крайне разрушительного идиота, я желаю вам с большой любовью, искренностью и благосклонностью счастливой Пасхи!!!"

Это сообщение было направлено как против его политических соперников, так и в адрес "радикальных левых безумцев", среди которых Трамп упомянул и бывшего президента Джо Байдена.

Впрочем, за несколько минут до этого появилось другое, более традиционное пасхальное поздравление:

"Мелания и я хотели бы пожелать всем счастливой Пасхи! Независимо от того, идете ли вы в церковь или смотрите службу дома, пусть этот день будет полон мира и радости для всех, кто празднует Воскресение Иисуса Христа".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в партии Трампа неожиданно отреагировали на "пасхальное перемирие" Путина. Конгрессмен-республиканец и член Палаты представителей США Джо Уилсон отреагировал на "пасхальное перемирие" российского диктатора Владимира Путина. По словам представителя партии Трампа, Путин – это военный преступник, объявивший "фальшивое" прекращение огня.

Джо Уилсон на платформе X прокомментировал 30-часовое "перемирие" Путина на Пасху. В противоположность сторонникам Трампа в Республиканской партии, которые пытаются не критиковать Путина заявляя, что такая ситуация может повлиять на мирные переговоры, Уилсон прямо называет главу Кремля "преступником", вторгшимся в Украину. Американский политик отметил, что "пасхальное перемирие" ненастоящее, ведь Путин может в любой момент закончить войну в Украине, однако не делает этого.