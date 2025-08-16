logo

Встреча на Аляске: как Путин «плясал» перед Трампом и расхваливал его (ВИДЕО)
Встреча на Аляске: как Путин «плясал» перед Трампом и расхваливал его (ВИДЕО)

После завершения пресс-конференции Путин не смог устоять на ногах у Трампа.

16 августа 2025, 04:13
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

После совместной пресс-конференции российский диктатор Владимир Путин начал буквально "танцевать" перед президентом США Дональдом Трампом. Также он всячески разволновал его во время совместной пресс-конференции.

Встреча на Аляске: как Путин «плясал» перед Трампом и расхваливал его (ВИДЕО)

Дональд Трамп и Владимир Путин (фото из открытых источников)

Как видно на опубликованном видео, после завершения мероприятия Путин не удержался на месте рядом с Трампом и начал "приплясывать". По всей вероятности, он был доволен результатами встречи с американским лидером.

Также в своем выступлении после переговоров Путин заявил, что если бы Трамп был президентом войн в Украине никогда бы не было.

" Наше партнерство с США имеет потенциал. Трамп понимает, что у России есть свои национальные интересы. Он говорит, что если бы был президентом, война бы не началась — и я с ним согласен",- сказал Путин.

Кроме этого, Путин по-английски предложил Трампу в следующий раз встретиться в Москве. "Next time in Moscow?".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин во время пресс-конференции с Трампом сделал циничное заявление о мире в Украине. Российский диктатор Владимир Путин после переговоров с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Россия якобы стремится завершить войну.

По его словам, РФ вроде бы искренне заинтересована в том, чтобы прекратить боевые действия. Он подчеркнул, что его страна хотела бы, чтобы урегулирование ситуации в Украине было долговременным. Путин также отметил: "Я очень надеюсь, что достигнутые нами понимания будут способствовать достижению мира в Украине". Также он цинично вспомнил братский народ.



