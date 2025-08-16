Встреча на Аляске: Трамп рассказал, почему с Путиным не удалось договориться

Рубрики
Президент США Дональд Трамп, подводя итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что сторонам еще не удалось достичь полного взаимопонимания.
Дональд Трамп и Владимир Путин (фото из открытых источников)
Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.
Он подчеркнул, что встреча была "чрезвычайно продуктивной": многие вопросы согласованы, остались лишь некоторые детали.
Трамп также заявил, что намерен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, представителям НАТО и другим заинтересованным сторонам, чтобы проинформировать их об итогах переговоров.
