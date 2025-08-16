Встреча на Аляске: Трамп рассказал, почему с Путиным не удалось договориться

Президент США Дональд Трамп, подводя итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным, заявил, что сторонам еще не удалось достичь полного взаимопонимания.

Дональд Трамп и Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

"У нас будет хорошая возможность сотрудничать, у нас состоялись продуктивные переговоры. Есть хороший шанс на достижение мирного урегулирования. Пока этого не произошло", — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что встреча была "чрезвычайно продуктивной": многие вопросы согласованы, остались лишь некоторые детали.

"Действительно считаю, что у нас была очень результативная встреча, во многих направлениях мы достигли согласия по большинству ключевых вопросов. Мы еще не завершили этот процесс, но сделали весомый шаг вперед", — сказал он.

Трамп также заявил, что намерен позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, представителям НАТО и другим заинтересованным сторонам, чтобы проинформировать их об итогах переговоров.

"Я позвоню в НАТО, разным людям, с которыми будет целесообразно обсудить этот вопрос. Также позвоню президенту Зеленскому, чтобы рассказать о результатах встречи", – добавил он.

Президент США Дональд Трамп торжественно встретил российского диктатора Владимира Путина на Аляске. На взлетной полосе для него разостлали красную дорожку, состоялся военный пролет, обмен дружескими рукопожатиями и короткая поездка в президентском лимузине Трампа.

