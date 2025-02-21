Встреча Трампа и Путина может не состояться: Рубио назвал причину

Делегация США обсуждала недавно в Саудовской Аравии с представителями РФ возможность встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. В Вашингтоне уверяют, что теперь мяч на стороне российской стороны и состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина или нет, зависит от прогресса в вопросе прекращения российско-украинской войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", цитируя заявление госсекретаря США Марко Рубио.

Марко Рубио. Фото из открытых источников

Глава Госдепа отметил, встреча Трампа и Путина "во многом будет зависеть от того, сможем ли мы достичь прогресса в прекращении войны в Украине".

Марко Рубио рассказал, что обсуждал возможность такой встречи во время разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Саудовской Аравии в минувший вторник.

"Встречи не будет, пока мы не узнаем, о чем будет эта встреча", — передал госсекретарь США свои слова главе МИД России и другим участникам делегации от Москвы.

Во время интервью журналистке Кэтрин Герридж Рубио отметил, что "как правило, вы не проводите таких встреч, пока не узнаете о каком-то результате или не достигли определенного прогресса".

"Поэтому я думаю, когда состоится эта встреча, во многом будет зависеть от того, сможем ли мы достичь прогресса в прекращении войны в Украине, и, если мы сможем", — сказал госсекретарь США.

Рубио также считает, что такая встреча должна стать "тем, что скрепит соглашение", и что "все должны праздновать, что президент Трамп является миротворцем".

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