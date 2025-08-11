Встреча Трампа и Путина может принести долгожданный мир в Украине: названо ключевое условие

Предстоящая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, запланированная на Аляске, не обязательно обречена на провал. Она вполне может стать началом переговорного процесса, который приведет к прекращению войны, даже если речь пойдет о болезненных территориальных компромиссах. Однако успешный результат возможен только при условии, что Трамп выступит с четко сформулированными требованиями Кремля, отмечает The Washington Post.

Издание пишет: если Трамп сохранит нынешний уровень недоверия к Путину и не позволит себя обмануть, мир, включающий территориальные уступки, может быть достижим. В то же время в публикации отмечается:

"Путин — это хищник с острыми зубами и когтями. Обращаться с ним следует соответственно, каждый шаг должен быть взвешенным и осторожным".

По данным WP, стартовой позицией для переговоров станет требование Путина — чтобы Украина в одностороннем порядке покинула те части Донецкой области, которые она еще контролирует, в обмен на прекращение огня. В ответ Трамп может предложить альтернативу мирную инициативу европейских партнеров: перед любыми уступками должна быть договоренность о немедленном прекращении огня со стороны России.

В таком случае может обсуждаться сценарий обмена территорий: части Донбасса на оккупированные районы Запорожской и Херсонской областей, но только после гарантий со стороны РФ.

Также среди приоритетов – гарантии безопасности Украины. The Washington Post напоминает, что при президентстве Трампа и его потенциальном вице-президенте Дж. Д. Венсе перспектива вступления Украины в НАТО будет фактически заблокирована. В этом контексте реалистичным подходом станет создание "фортифицированной Украины" – государства, способного самостоятельно защищаться на восточном фланге Европы.

"Если членство в НАТО остается недостижимым, то Украина должна превратиться в мощную оборонительную силу, способную сдержать новую агрессию, которая, вероятнее всего, только вопрос времени", – отмечает WP.

