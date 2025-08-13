Крупнейший город Аляски Анкоридж оказался в центре мирового внимания из-за предстоящего саммита президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Событие, которое состоится на авиабазе Элмендорф-Ричардсон, вызвало настоящий коллапс в городе с населением менее 300 тысяч.

Встреча Трампа и Путина парализовала Анкоридж. Фото из открытых источников

После того, как Белый дом объявил место встречи Трампа и Путина, найти свободный номер в отеле Анкориджа стало практически невозможно. Цены на проживание выросли до 1000 за ночь, после чего номера исчезли с рынка. Аренда авто тоже стала роскошью, а свободные машины раскупили за часов.

"Сейчас пик туристического сезона, поэтому найти жилье для делегаций, журналистов и правоохранительных органов практически невозможно", — говорит журналист местного издания Alaska Landmine Джефф Лендфилд и добавляет, что даже у Белого дома были трудности с расселением собственных журналистов и представителей.

В небе над Анкориджем за несколько дней до встречи начали кружить вертолеты, а местные власти проводят тщательные проверки биографических данных сдающих жилье туристам.

Местные жители встретили новость о визите Путина на Аляску без особого энтузиазма. 14 августа в Анкоридже запланирована акция протеста под лозунгом "Аляска с Украиной", направленная против визита Путина. В местных медиа появляются письма от жителей, которые называют российского диктатора "военным преступником" и осуждают встречу с Трампом. Кроме того, мэр и городской совет Анкориджа представляют Демократическую партию, поэтому отношение к Трампу здесь не слишком дружелюбно было сразу.

Аляска уже не в первый раз становится местом важных международных встреч. В 1971 году здесь встречались Ричард Никсон и японский император Хирохито, а в 1984-м – Рональд Рейган и Папа Римский Иоанн Павел II. В этот раз встреча Путина и Трампа также пройдет на базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

