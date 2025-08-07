Встреча Трампа с Путиным: стало известно, кто инициировал встречу

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Лиля Воробьева
Журналистка CNN, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщила, какая сторона инициировала потенциальную встречу между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.
Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)
По словам Ливитта, именно Россия стала инициатором диалога. Идея о возможной встрече последовала после переговоров Путина с представителем Трампа — спецпосланником Стивом Виткоффом.
Fox News отмечает, что во время разговора с Виткоффом Путин выразил желание встретиться с Трампом "в какой-то момент".
После того, как Виткофф донес эту информацию до Трампа, тот заявил о готовности к встрече уже на следующей неделе — при условии, что она будет способствовать завершению войны в Украине.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп собирается встретиться с Путиным лично. Трамп планирует встретиться с Путиным на следующей неделе. Об этом пишет The New York Times. По словам источников газеты, вскоре после этого президент США хочет провести трехстороннюю встречу с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом Трамп сообщил европейским лидерам во время телефонного разговора 6 августа. При этом во встречах примут участие только он, Зеленский и Путин европейских коллег не будет. И, похоже, они согласились с планом Трампа.
Также "Комментарии" писали о том, что за удовлетворенный Трамп похвастался результатами встречи Виткоффа с Путиным . Специальный посланник Соединенных Штатов Стив Виткофф встретился с лидером России Владимиром Путиным. Переговоры, по словам сторон, оказались "очень продуктивными". Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.Также, как отметил президент США, после переговоров он сообщил некоторым европейским партнерам подробности обсуждения.