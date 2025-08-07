Встреча Трампа с Путиным: стало известно, кто инициировал встречу

Журналистка CNN, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщила, какая сторона инициировала потенциальную встречу между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)

По словам Ливитта, именно Россия стала инициатором диалога. Идея о возможной встрече последовала после переговоров Путина с представителем Трампа — спецпосланником Стивом Виткоффом.

Fox News отмечает, что во время разговора с Виткоффом Путин выразил желание встретиться с Трампом "в какой-то момент".

После того, как Виткофф донес эту информацию до Трампа, тот заявил о готовности к встрече уже на следующей неделе — при условии, что она будет способствовать завершению войны в Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп собирается встретиться с Путиным лично. Трамп планирует встретиться с Путиным на следующей неделе. Об этом пишет The New York Times. По словам источников газеты, вскоре после этого президент США хочет провести трехстороннюю встречу с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом Трамп сообщил европейским лидерам во время телефонного разговора 6 августа. При этом во встречах примут участие только он, Зеленский и Путин европейских коллег не будет. И, похоже, они согласились с планом Трампа.

Также "Комментарии" писали о том, что за удовлетворенный Трамп похвастался результатами встречи Виткоффа с Путиным . Специальный посланник Соединенных Штатов Стив Виткофф встретился с лидером России Владимиром Путиным. Переговоры, по словам сторон, оказались "очень продуктивными". Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Также, как отметил президент США, после переговоров он сообщил некоторым европейским партнерам подробности обсуждения.

Кроме того, как сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома, встреча Виткоффа с Путиным прошла успешно. При этом в Белом доме заявили о намерении объявить новый пакет вторичных санкций против России уже 8 августа.